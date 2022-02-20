【自己幫自己】疫境唔使怕　食出免疫力

疫情嚴峻，加上初春天氣又濕又凍，致病的細菌、病毒更容易傳播，這段時間既要防疫又要防流感，真係少啲抵抗力都唔得！要防止病毒埋身，除了要做好個人防護、勤清潔外，亦要由內出發，提升身體的免疫力，充足的休息同運動可說是強身健體的不二法門，但要論最簡單的方法，當然是由吃入手，愈吃愈強壯。

【補充營養素】

要數最簡單的食療，當然是直接從食材入手啦，事關不少食物都含可提升身體免疫力的營養素，如維他命C就有助促進細胞的生長及收復，增加身體自衞隊「白血球」的產生，幫助身體活化免疫能力。食物的選擇有柑橘類食品如橙、檸檬等、奇異果、士多啤梨、燈籠椒、西蘭花等都含有豐富的維他命C。

另外，鋅質及維他命A都是增強身體免疫力的重要營養素，前者主要來源於高蛋白質的食物，如肉類、豆類、奶類、海鮮及全穀物等，可以活化白血球、維持免疫系統的健康。後者可抗氧化，有助抵抗體內自由基，提高身體的免疫力，而含豐富維他命A的食物有番薯、紅蘿蔔、木瓜、南瓜等。不過人體中有70%的免疫細胞都在腸道養成，保持腸道健康十分的重要，可多攝取益生菌、膳食纖維等益生元等。

【湯水打好個底】

除了攝取食物中的營養素外，滋補湯水亦是不少人的最愛，加入適當的中藥材，更能暖身、強身又潤肺，為身體打好個底。

玉屏風湯

材料：黃芪（北芪）10克、防風6克、白朮10克

做法：

1.於煲中放入所有材料，並加入500ml的清水。

2.開大火煮滾後轉小火煲約1小時即可。

麥冬百合淮山潤肺湯

材料：麥冬20克、百合30克、淮山30克、雪梨2個，瘦肉200克

做法：

1.百合及淮山以清水浸泡30分鐘。

2.麥冬及雪梨洗淨，雪梨對半切開去核。

3.瘦肉洗淨，焯水（置於涼水鍋中燒開後撈出）備用。

4.於煲中放入所有材料，並加入2公升清水，煲約2小時後調味（如有需要）即可。

強身中藥湯

材料：靈芝10克、黨參 15克、北芪 15克、土茯苓 10克、淮山 15克、大棗 10克、粟米 2條、紅蘿蔔 1條

做法：

1.把所有材料洗淨。

2.把所有藥材放入清水中浸泡30分鐘。

3.在煲中加入3公升清水，水滾後把所有材料連藥材水倒入煲中，慢火煲1小時即可。