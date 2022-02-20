「至尊」春夏系列　露營拖車潮爆登場

等了又等，終於等到龍頭街牌Supreme開季新貨登場！作為2022年春夏第一擊，品牌就以排山倒海貨量滿足大家，單是Lookbook上的產品就有過百款。不過今次最惹人矚目的，不是衫褲鞋襪或家品，而是一架露營拖車！你冇聽錯，係露營拖車！不過莫講話呢架車唔係咁輕易入到手，就算入到手，本地交通條例也不許露車在道路上行駛，各位潮人同車迷，都係睇咗當揸咗吧啦！

露營拖車掀熱話

眾所周知Supreme愛聯乘，而且經常與不同界別的品牌聯手打造話題性產品，來到今季也不例外，而今次的合作對象就是有「露營車界豪宅品牌」美譽的Airstream。此品牌有超過80年的露營拖車設計經驗，最具代表性的銀彈頭車型，便是特別為露營拖車而創設計。今回合作打造的聯名車款，便是以Airstream Bambi 22車型為藍圖，拖車外觀留了銀色彈頭設計，但加上紅白色Supreme Logo遮光篷，令人一眼就認出兩大品牌特色。車內設施也十分齊全，有床、梳化、浴室、廚房、雪櫃、微波爐等，而且梳化所用的紅色皮革更壓印了「至尊」暗花，讓人邊坐邊感受到品牌的風格。驚艷之作又點止一架車？同步登場的還有Anonima Castelli Pila摺櫈、Helinox長櫈、Bang & Olufsen音響，甚至芝士通心粉、狗狗牽引帶、足球等潮味十足又實用的產品，滿足到大家的不同需求。

防水夜光運動服

如果閣下不但愛露營，也同時喜歡戶外活動，就不要錯過以Supplex防水尼龍布料和AOI技術打造的夜光運動服，其晚上自動發光的設計，可讓你像漆黑中的螢火蟲般耀眼又有型。。此外一系列以Gore-Tex防水材質設計的外套，如Paclite Jacket就好適合潮濕的春夏穿着，具防水功效之餘，背部所設的小背囊亦能放隨身小物，完全方便想輕裝出遊的人士着用。至於同款的Paclite套裝更加是由頭包到落腳，防風保暖程度一流，着住到戶外玩樂，就無懼冷親或濕身。