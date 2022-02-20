【居英生活】每周只上班4天？英國企業6月試驗

香港人出名勤力，據國際勞工組織標準，正常人每周工時應為40小時，但香港竟有37%打工仔每周工作超逾48小時，被評為「全球最過勞城市」實在當之無愧。

如果移民英國，打工或不再那麼辛苦，事關從6月起，英國有超逾30間企業會共同參與「每周4天工作」實驗，公司在減班不減薪情況下，會確認員工能否只用80%工時，就能完成100%工作，若然成功，說不定周休3天可普及英國全地。

只是工時短了，生產力真能不減？不少國家原來早有實驗，結果還相當正面：

冰島．效能不跌反升

據外媒報道，冰島早在2015至2019年間，已進行過「每周4天工作」實驗，在工資不變情況由每周40小時工作，下降至36小時以下，結果生產力、工作質素不但沒下降，部分還比前有提升，全賴員工的工作生活平衡（Work-life-balance）與健康都大有改善，令工作效率提升顯著。

日本．生產力增4成

日本人口老化、出生率低，引致勞動人口減少，故日本政府去年已着力研究推行「每周4天工作」可能性。而微軟日本其實早在2019年8月，已開始讓2,300名員工，參與周休3天、薪金不變實驗，結果出人意表，生產力竟比去年同期增加4成，用電量卻下降23%，用紙量更少了59%，而且9成以上參與者都表示十分喜歡此方案，所以日本打工仔似乎相當受落。

西班牙．將試4天工作

西班牙早前宣布，最快會在秋季試行「每周4天工作」計劃，並為期3年，為免各公司出現裁員或減薪，西班牙政府會為參與企業補貼近6千萬美元（約4億7千萬港元），預計西班牙將有200家公司參加，所以西班牙很有機會成為首個實施「每周4天工作」國家。

新西蘭．績效略有改善

非常注重工作生活平衡的新西蘭，早在2018年當地已有公司進行了為期8星期的「每周4天工作」實驗，在工資不變、縮短工時後，結果不但沒影響績效，而且還略有改善，參與員工的「工作生活平衡感」更增強了兩成。

美國．最早試行失敗

其實早在2008年時，美國已開始試行「每周4天工作」，當時有美國政府機構嘗試選擇逢周五開始休息，但當時不懂在網上處理事情的人太多，最終周休3天計劃被逼中止，在2011年宣告實驗失敗。

專家話：長久推行成效存疑

雖然不少實驗證明，每周工作4天，員工能投放更多時間陪家人、做業餘活動，他們壓力明顯減少、健康指數上升、職業倦怠機會降低，所以工作效率能不跌反升；但如果長久推行，這種緊湊高效工作能否維持，專家話仍有待觀察，而且亦擔心員工少的小公司，承受「減工時」能力未必能及大企業，所以大家別開心太早。