Tea Pairing　好茶配美食　倍添風味

茶湯除淨飲，也可以用來配菜，銅鑼灣以茶作主題的高級餐廳Glassbelly近日推9道菜「極致套餐+普洱品鑑」，創辧人Wing特選雲南4大產區的普洱來拼配創新的「港式極致」菜式。如加入鵝肝和魚子醬的變奏版糖葱餅，配易武區的麻黑古樹普洱茶，令味道更香甜。辛香藤椒白朱古力配蟶子，拼配回甘味強的勐海區滑竹樑子普洱，可提升蟶子的鮮甜味。至於滋補的花膠竹絲雞椰子湯，配普洱區的梅子香，加強椰子的氣息。黑松露炒蛋加大啡菇和馬拉糕，配臨滄區的磨烈古樹普洱，菇菌味香濃。主菜更有多款選擇，無論是肉類或海鮮，都適合配勐海區的布朗王普洱，茶湯的木香和其他複雜的氣息，和濃味的主菜相當夾。

另外，灣仔香港瑞吉酒店米芝蓮一星中餐廳潤的行政中菜總廚洪志光師傅設計的6道菜洪師傅精選套餐，加入餐廳經理及茶藝師陳苑儀挑選的茗茶和自家製的混合茶葉配搭食物。集麻辣、涼拌和熱食的頭盤，配用5種花的自家製冷泡五花銀針白茶，清新去膩。欖菜鮮花椒油浸鱈魚配回甘鮮甜的南岩鐵觀音，令魚肉鮮味突出。清新的金菊白花茶配鮑汁脆皮百花釀遼參和脆海苔鮮鮑魚木魚燜脆飯，鮮爽之餘又加強甜味。最後以蜜香紅棗茶配十八年陳皮紅豆沙，完滿作結。