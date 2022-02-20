機王外的選擇　2月手機仲有佢哋！

今個月手機界焦點去晒機王Samsung Galaxy S22系列身上，但其實同期仲有唔少新手機發表，售價不一各具賣點，即睇！

長續航4G

Nokia年頭CES發表一輪新機後，估唔到時隔一個月就為擁躉帶來G20後繼機G21。新機繼續面向入門市場，內建6.5吋20:9水滴屏幕，支援90Hz刷新率及180Hz觸控採樣率，處理器則用八核心Unisoc T606，雖然仍是4G平台，但效能遠勝用MTK Helio G35的上一代。相機模組由5,000萬像素主攝、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭組成，另配800萬像素自拍鏡頭，影相規格合格有餘。續航力秉承N記長氣傳統，電池容積達5,050mAh，足夠使用3天或以上。此機出廠已預載Android 11，提供2年軟件升級，歐洲賣170歐元，折約HK$1,500左右，預計最快3月到港。

閃充高CP

OnePlus剛剛發表了中價機Nord CE 2 5G，配備6.43吋FHD+開孔式AMOLED屏幕、MTK Dimensity 900處理器及支援65W SuperVOOC閃充的4,500mAh電池。相機由6,400萬像素主攝、800萬像素廣角跟200萬像副鏡組成。此機將先於印度推出，提供6GB+128GB及8GB+128GB兩個版本，入場費23,999盧比，折約HK$2,490，性價比不低。

心動價旗艦

Motorola去年底於國內發表Edge X30，廠商宣布將於2月24日推出國際版，並易名為Edge 30 Pro。新機保留原機大部分配置，例如6.7吋 FHD+ OLED屏幕、目前最頂級Snapdragon 8 Gen1處理器、5,000mAh電池、5,000萬像素3攝相機等。另外有傳手機將支援觸控筆，並設有專用透明中框保護套。目前未知官方售價，但有鑑Edge X30曾開出2,999人民幣的首發價，預料國際版不會差太遠，相信會令不少人心動。