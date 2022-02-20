張文慈晒「床照」宣布同上海「分手」　改往廣州發展

藝人張文慈（Pinky）去年移居上海發展，一直以帶貨直播工作為主，直至農曆年前她終有機會返港小休，卻撞正第5波疫情爆發，由於家有老小關係，令她大部分時間躲在家中自我隔離，原本一心想與久違的親友敍舊，卻敵不過疫情而全部取消，相當掃興！她改當「睡美人」爭取時間養精畜銳，以迎接未來工作，更於社交網大晒「睡姿」，與粉絲互動。

由於疫情短期內未有緩和趨勢，Pinky日前已提早結束假期，返回內地隔離及準備復工，她又改往廣州向新簽約的經理人公司報到。據悉，與上海公司合作8個月以來，Pinky由揀貨、備稿、速銷到客務，很多時候都親力親為，搞到身體耗損疲憊，最終雙方決定「和平分手」，Pinky則改往南方重新發展，覺得環境比較貼近香港生活，且心理上離家沒那應遠。目前她簽約的經理人公司有指王祖藍是老闆之一，同公司還有麥長青，可謂同聲同氣。

而一向重情的Pinky離開上海前，亦與前經理人公司同事飯敍話別，她於社交網寫道：「明天離開上海了，和公司同事吃飯餞行，雖然短短8個月，感恩有你們…前面的路充滿未知數，但一定要勇敢走下去！」正在隔離中的她亦有留意香港確診者飆升，故先後以廣東及普通話拍短片，上載到互聯網為香港醫護及市民打氣，相當有心。