移情林欣彤！Anton連狗都唔要　舊愛Christy傷心欲絕

歌手林欣彤（Mag）被爆再做「小三」搶人男朋友，樂隊鼓手Anton急急護花認愛，試圖為新歡「洗白」，但被他狠撇的「舊愛」Christy在社交網作出大控訴，親證有第三者介入，7年情卻換來男友無情離棄。

雖然Anton聲稱Mag並非兩人之間的「第三者」，不過Anton女友Christy於凌晨時分，刻意上載Mag老友許廷鏗的歌曲《殘忍》，力插Anton對她背叛的「殘忍」。圈中好友也不恥Anton及Mag所為，繼續大爆當年Anton跟女友一齊飼養一頭黑狗Captain，自移情Mag後，不單狠撇舊愛，連愛犬也不理。再睇番Christy今年1月底在社交網上載與愛犬行山照，並寫下一段文字，似為自己冤情盡吐心聲。

她寫道：「呢段找回自己嘅日子裡（裏），不斷用忙碌充實住自己，但每天照顧Captain嘅事卻從不假手於人，因為每天嘅親子活動時間，是我最珍惜嘅時光，互相陪伴、互相支持一路陪著我經歷、渡過艱難日子，之前終於有機會第一次自己帶住 Captain去 camping，讓單親嘅佢感受到雙倍的，製造更多開心美好嘅母子回憶。」她又續寫#多的是你不知道的事#一定要好好防患未然#我只post我兒子每日最新成長照#行到水窮處 #坐看雲起時#善待自己。字裏行間，都感受到她的淒涼。