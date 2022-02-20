吉田莉櫻　解放成人美

喺日本人眼中，踏入20歲代表大個仔大個女，可以參加成人禮，而好多寫真女優會趁機嚟個大解放，以更性感嘅形象示人，今年2月剛好踏入20歲嘅吉田莉櫻亦唔例外，仲大騷圓潤美尻，令人眼前一亮。

甜度十足

點先叫靚女？每個人有唔同嘅標準，筆者就最鍾意笑得甜嘅女仔，感覺好似喺陰霾中見到曙光，無論嗰刻心情幾差都會變番靚，而今日為大家介紹嘅吉田莉櫻，就係典型嘅甜姐兒。呢位喺前兩日剛過20歲生日嘅寫真女優，面圓圓，眼大大，個樣生得好可愛，氣質純真無邪氣，笑起上嚟，兩邊面頰仲出現小酒凹，呢種笑容可謂甜度十足。身材方面，莉櫻嘅三圍比例算唔錯，前凸後翹，尤其係有個圓潤嘅美尻，襯埋一身透明感強烈嘅鮮嫩肌膚，顯得更加誘人。

連番獲獎

莉櫻嘅演藝之路，可謂一帆風順，2017年參加選美活動「高1 Miss Con 2017~2018」已奪得冠軍，因而獲得時尚雜誌《Popteen》提供專屬模特兒合約，之後佢再喺「女子高生Miscon2017-2018」中得到Young Jump獎，人氣進一步上升！除咗擔任模特兒，阿妹仲成功進軍電視圈，演出過嘅電視節目包括《超無敵Class》同《Night Brunch》，並且憑住可愛面孔同純真形象成功俘虜唔少觀眾。

回鄉解放

講番阿妹嘅寫真事業，原來喺2019年起步，初時推出好多電子寫真集，直至最近，為紀念自己踏入20歲，終於推出實體寫真集《藍色和蜂蜜》，而且為隆重其事，阿妹特登返到自己嘅家鄉長崎取景。另外，莉櫻話自己已經長大成人，所以好想喺寫真演出方面有所突破，包括罕有地換上性感內衣褲亮相，希望畀大家睇到自己成熟嘅一面。真係好期待阿妹會更多大膽嘅演出。