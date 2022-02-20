孖妹妹澳門開騷！鍾舒漫酒店隔離獻出第一次

歌手鍾舒漫（Sherman）跟妹妹鍾舒祺（Sukie）日前到澳門做騷，所以成個農曆新年兩姊妹都在酒店隔離度過，目前正在家中隔離，Sherman說：「因為我打咗針，所以只需隔離7日，嚟緊星期二就完成。」今次與Sukie是第1次正式隔離，大會安排得好好，對她們好照顧，她說：「開頭預咗隔離冇咁舒服，但大會畀咗間大房我哋，裏面有埋跑步機，每日我哋有自己嘅節目，做運動練跑練歌同休息，我哋日日玩得好開心，日笑夜笑，好彩有阿妹，佢又有我陪，我哋打邊爐又食燒肉，唔係新年就有啲寂寞。」

她指今次是澳門歌手陳慧敏邀請，由於時間上比較忟，唯一問題是要犧牲同家人過年同情人節，她說：「我哋係情人節做騷，情人節對阿妹緊要啲，因為係佢結婚周年紀念。」但最終她們在短時間就決定過去，因為她們未試過隔離，所以貪新鮮，她說：「當放假，而我哋2姊妹好耐冇同台演出，今次成30分鐘表演，都好珍惜有咁嘅機會，所以好Enjoy，加上我好耐冇去澳門啦，以前舊公司就成日過做嘢，所以都開心今次有咁嘅機會。」Sukie則笑說：「老公知我去隔離做嘢，即刻拍枱話『好嘢，可以自由』，我都話好嘢，可以離開。」今年她們各自會推出新歌，Sukie已經傾到拍MV階段，而她與音樂團隊也做緊歌，她說：「我喺工作上會有新合作，但一日未Confirm都唔敢公布，我都好期待新嘅的合作。」