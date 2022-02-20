愛之「膠」體驗　妙不可言

好多男女都唔鍾意喺肉搏時有層「膠」阻隔，意思係戴住安全套嚟進行活塞動作，覺得太唔自然。之但係喺情色世界入面，周不時會見到人玩「膠」，今日就以膠（Plastic）為主題，同大家淺談愛之「膠」體驗。

Plastic Lover 床上必備

考吓大家，知唔知乜嘢係「Plastic Lover」？照字面解，可譯成塑膠愛人，但唔係情趣娃娃，而係指安全性行為必備嘅安全套。另外，「Plastic Lover」仲可以解作情趣假棒，原因係以前呢啲假棒都係以矽膠製成。值得一提，古代已出現假兵器，2005年有考古學家喺德國一個洞穴搵到史前人類嘅假兵器，估計喺2萬8千年前製成，長約20公分，闊約3公分，以石頭製成，但關於佢嘅用途，仍有待學者進一步考究。

Plastic Chair 增添快感

性學家經常主張喺曳曳時出動情趣玩具嚟增添快感，問題係玩啲咩？點玩法？未有頭緒嘅話，不妨試吓玩「Plastic Chair」。玩法好簡單，同性愛體位「Chair」有啲相似，男方雙腿伸直合埋坐喺度，兩腿之間夾住一支情趣震動器，女方則坐喺男方嘅大腿上進行騎乘動作，從而獲得多一種刺激，令快感倍增。性學家補充指，女方可因應需要換上情趣震動棒，效果同樣妙不可言。

《Plastic Penetrations》 膠質誘惑

講到玩「膠」，美國四仔嘅戀物作品中有套代表作叫《Plastic Penetrations》，片中有唔少性愛場面係以生活中常見嘅塑膠製品作為挑逗手段，包括保鮮紙，令人意想不到。值得一提，呢套由Maximum Xposure喺2005年推出嘅四仔，除咗搵嚟當年紅極一時嘅Melissa Lauren孭飛，有份參演嘅脫星仲包括Liza Harper、Kat Kleevage、Gia Jordan等人，陣容都算係星光熠熠，難怪能成為唔少四仔迷心目中嘅經典。

同場加映：白鳥櫻 專玩膠櫈

有張膠櫈喺日本AV片中超常見，佢就係呈「凹」字形嘅「好色椅子」（スケベ椅子）。呢張櫈本嚟係沖涼時用，但因為櫈嘅中間有個凹槽，方便女優同風俗孃為男士進行洗車底動作，所以獲得「好色」之名。講起玩膠櫈，有位AV女優精於此道，佢就係2003年以h.m.p專屬女優身份出道嘅白鳥櫻。生於1983年嘅佢，擁有一對豐滿嘅G奶，出道初期以巨乳美少女形象示人，後來開發出超強口舌調情技巧，咁啱佢要演出風俗店泡姬嘅角色，於是導演安排佢用「好色椅子」嚟挑逗男優，效果相當好。之後，AV片廠GLAY' z仲特登為佢開拍一套專玩「好色椅子」嘅作品呢！