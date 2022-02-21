【是日通勝】

農曆正月廿一

壬寅年 壬寅月 乙巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：作灶、整路

忌：交易、出行、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、12、24、37

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：良好人緣帶旺財運，得了着數勿待薄身邊人。

金牛座：單身者宜調整擇偶標準，才可打破感情悶局。

雙子座：缺乏自信難吸引異性，不妨多一點自我鼓勵。

巨蟹座：財運稍遜，收支易失衡，勿涉獵高風險投資。

獅子座：有事與願違的情況，束手無策的感覺很難受。

處女座：快把負面情緒收拾，可嘗到雨過天青的感覺。

天秤座：處事穩妥，有條不紊，工作表現贏得好口碑。

天蠍座：業績受上級肯定，別得意忘形，要繼續努力。

人馬座：勿高估自己的辦事能力，否則身體會吃不消。

山羊座：主動承擔分外事可獲好評，但挑戰還在後面。

水瓶座：感情關係出現小風波，加強溝通可大步檻過。

雙魚座：過於謹慎令別人產生誤會，易影響合作關係。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）豬 健康弱

鼠：自信不足，畏首畏尾，在意別人的看法。

牛：工作運一般，做好本分，不要多管閒事。

虎：易被人誤會，不主動解釋，矛盾會惡化。

兔：做人忌自以為是，切勿低估别人的智慧。

龍：船頭驚鬼，船尾驚賊，很多事不敢嘗試。

蛇：若有異性向你示好，勿拒人於千里之外。

馬：人緣欠佳，勿把另一半當成你的出氣袋。

羊：做事快靚正，具備贏家條件，有望上位。

猴：事業運尚算不錯，對見客傾生意有幫助。

雞：工作運平平，做事要認真，忌拖拖拉拉。

狗：運勢好壞參半，勿對別人的事指手畫腳。

豬：是日沖煞，健康運稍遜，身體容易受傷。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

自求多福

新冠疫情踏入第三年，情況反覆，至今仍找不到根源和應對方法。

一些玄學家不停去預測甚麼時間會出現好轉，但每次都不準，惟有不停搬龍門。宇宙玄機高深莫測，我們惟有經常保持正能量。

研習聖賢之書，留給我們資料，為甚麼古人的住宅前總是有兩尊石獅子？原來是守護神獸，古人常在住宅大門前擺放兩尊石獅以鎮宅護院。

民間流傳一些避邪納吉的說法，指獅子在古人心目中是驅魔避邪的瑞獸，在鄉間路口設立石獅子與石敢當，就是希望它能鎮宅、避邪和禁壓不祥。

另一說法指病毒是邪毒之象，可透過風水布局，自我加持運氣，所以我把某銀行送給我的一對獅子模型放在辦公桌的兩側。

據古代名醫李時珍的《本草綱目》記載：「獅子出西域諸國，為百獸長。」今天自求多福，用平常心分析面前困境，所謂天無絕人之路。