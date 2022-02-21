正一怕醜仔︱姜濤冧《造星》YoYo　跟Edan學攬女

人氣王姜濤日前與《全民造星IV》參賽者之一的YoYo拍攝深情擁抱戲，未知是否太緊張，事前特地找來經驗豐富的MIRROR隊友Edan教路，Edan即瞓身示範，在球場變身「攬人王」，攬完姜濤再攬肥仔，實行全方位指導，而姜濤亦不負眾望，拍攝時一Take OK！

人氣男團MIRROR成員姜濤、Edan、Ian、Stanley及ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔等主演的ViuTV新劇《季前賽》，日前在觀塘開工，除拍攝大型籃球賽外，還有一場姜濤攬實YoYo的戲份。打籃球場口對「波牛」姜濤來說易過借火，但講到「攬女」即被考起，埋位前特地找經驗豐富、在劇集及MV拍過無數擁抱戲的Edan惡補，Edan二話不說落力「調教」！現場所見，Edan多次攬實姜濤，攬到姜濤都忍不住大笑，之後Edan索性拉埋肥仔進一步示範，讓攬實暖水袋的姜濤在旁觀摩，過程認真。

搵Ian吹水

教完一輪便正式埋位，場口是姜濤與隊友輸波後，失望地行去教練張繼聰及YoYo面前，張繼聰講了幾句後，姜濤走到YoYo面前攬實她，之後雙手輕撫對方面頰想錫落去，但最終被Ian等搞亂檔冇錫到，整個過程拍得非常順利，姜濤與YoYo情深相擁亦一Take OK！順利「攬女」後，姜濤當堂鬆晒，不用埋位時與Ian打牙骹，期間手舞足蹈，似傾籃球經，之後又從後箍住肥仔影相，心情超靚；而Edan則趁空檔射籃，可惜射極都唔中，認真失威！

搶193條巾

拍攝當日，天氣相當之凍兼大風，但為營造滿身大汗效果，眾人要不時用噴霧噴濕身，對本已凍到震騰騰的他們來說可謂雪上加霜，每當停機，眾人即披上毛巾或外套，姜濤更出動頸巾及暖水袋。前日（19日）眾人繼續冒風雨在室外取景，193在社交網上載手持暖包的短片，又拍下姜濤坐在椅上披着大毛巾縮成一團的樣子，問他：「做乜偷咗我條巾呀？」姜濤答：「好凍呀！」接着用毛巾遮頭，睇見都凍！另外，姜濤又上載自己作狀射籃、張繼聰在旁投以崇拜眼神的照片，寫道：「今日你都好可愛，崇拜的眼神。」雖然天氣寒冷，但看來大家都拍得很開心。