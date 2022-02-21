許俊豪壓力爆煲自認垃圾　頹爆「炒車」入院留醫

藝人許俊豪（Lincoln）去年加盟邵氏後受力捧，一劇接一劇，早前更憑無綫劇集《愛上我的衰神》演賤男上位，之後承勢客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，還參與《法證先鋒V》及《法言人》，忙得不可開交。可能工作量大增令其不勝負荷，於《法言人》飾演富二代的他，最近開工時不在狀態，NG多次被導演鬧爆，Lincoln最終壓力爆煲，透過社交網發洩，他曾於限時動態寫下「我係垃圾」、「我係一個衰人，唔好畀機會我」等灰爆留言。而於《法》劇中與他同場的前港姐王菲，她稱不知道被鬧Lincoln，並稱：「拍攝氣氛其實好好，唔覺佢喺現場畀導演鬧。」另一位有份拍攝《法》劇的前港姐冠軍黃嘉雯，對於Lincoln拍劇時頻頻NG未達標，她表示對此不知情：「我個角色出現喺個Case入面，同Lincoln冇對手戲。（咁你開工有冇畀導演鬧？）作為新人，開工時真係會有壓力，不過成個劇組好融洽，我同薇薇（林夏薇）、馬國明對手戲多啲，佢哋成日都會指導我應該點演會好啲，一啲架子都冇，好好人。」

Gordon襲踩場探班

估計怕留言過淚，Po文不久便被刪除，以為不了了之，沒料其情緒低落情況，連有份拍攝該劇的兄弟葉泓聲(Gordon)也感覺到，暗中通知經理人公司老闆突襲踩場探班，及後亦有把探班照放在社交網限時動態，當時老闆更翹埋雙手，一臉凝重目及實拍攝情況，似是擔心Lincoln會「出事」。本報昨日就自嘲是垃圾言論求證於Gordon，他卻避談此事，只表示：「件事過去了，導演都冇講啲咩，所以冇乜特別（咁係咪壓力爆煲？）唔係，我最想係忙，愈多嘢做愈冇壓力。」此外，Lincoln於限時動態上載一張疑似身在醫院、手背插上吊針照片，自爆日前發生意外，現時休養中，他昨日受訪時透露日前踩單車「炒車」，幸只是皮外傷及撞親膊頭，不過因為傷口不能沾濕，令其不能沖涼。