《二十五》唔係大團圓結局？31歲金泰璃扮高中生冇違和感

韓國女星金泰璃與男星南柱赫合演的tvN劇集《二十五，二十一》於本月12日首播，首集收視便錄得6.1%收視，第2集更勁升至8%，完勝男神宋江與女星朴敏英合演的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，而金泰璃在劇中飾演高中生，經常以校服Look示人，但完全沒有違和感，更獲觀眾大讚可愛。

《二》劇講述在整個世界動盪不安的1998年，22歲和18歲的男主角白易玄（南柱赫飾）與女主角羅希度（金泰璃飾）初次相遇，他們在3年間不斷的經歷創傷和誤會，最後彼此依靠，在25歲和21歲時才相愛的青春浪漫愛情故事。

羅希度是劍擊神童，但學校的劍擊部卻因為亞洲金融風暴關閉，她決定轉校到她的偶像高宥琳的學校，希望加入該校的劍擊部，成為高宥琳的對手。雖然金泰璃已經31歲，但剪了齊劉海的她扮演18歲的羅希度完全沒有違和感，觀眾指她將羅希度的活潑和純真一面演繹得十分細緻，似足真正高中生。

而劇集至今只播出3集，但觀眾已就結局議論紛紛，因劇集開段出現羅希度將來的女兒金敏彩，因女兒的姓氏是金，令觀眾猜測羅希度不會和白易玄結婚，意味劇集不是大團圓結局，亦有網民指第2集講到白易玄的父母因為欠債而辦假離婚，所以白易玄很可能後來會跟母親姓，認為劇集有機會是大團圓結局。