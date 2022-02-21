Justin Bieber宣布確診新冠肺炎巡唱急延期：心情好曳

新冠肺炎以及變種病毒Omicron全球肆虐，世界各地多位名人紅星先後中招。加拿大天王小Justin Bieber昨日（20日）亦於社交網站留言宣布染疫！

近期正在舉辦世界巡迴演唱會《Justice World Tour》的他演了首場之後即煞停。原本昨日（20日）於拉斯維加斯舉行的演唱會將延期到6月28日舉行。他的團體發聲明宣布他因確診而押後演唱會的消息，並指他的心情因而非常低落，但工作人員和歌迷的健康和安全是他優先考慮之處。團隊並未有透露Justin何時染疫以及目前情況，至於他的模特兒妻子Hailey Bieber亦未知是否被感染。

於首場騷與Justin合照的經理人Scooter Braun亦於社交網站留言並點名指Justin是被他們的好友John Terzian傳染！他公開好友照片並留言說：「你哋從我過去嘅Post都知道呢條友John Terzian於12月嗰陣傳新冠病毒畀我。而喺今日證實我親愛好友Justin Bieber亦從新冠中康復緊並將演唱會押後至6月。我好難唔察覺到當中微妙嘅巧合。一周前，Justin同佢美麗嘅妻子同朋友一同出席超級碗。我可以大膽講句 ...佢係咪又喺度播毒？」Scooter並公開當時Justin夫婦睇波時的照片，他口中的「超級播毒者」John正坐在他們身後。而同場還有美國模特兒Kendall Jenner以及NBA球星男友Devin Booker，當時他們全程並冇戴口罩防疫。

事實上，Justin今次的巡迴演唱會《Justice World Tour》未舉行前都因疫情而受阻。原本巡唱於2020年3月開始，但無奈受到疫情影響，推遲了近兩年，上周五（18日）才在聖地牙哥舉行第一場。