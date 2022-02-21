【心理測驗】釐清自己　雪人透視內心所想

害人之心不可有，防人之心不可無，人心是世上最難測的，它既可以隱藏，亦會因經歷而改變，表裏不一的人比比皆是。不過亦不單單是別人的心難測，有時候連自己的心都未必能看得透。日網「ananweb」有一道測試內心純潔度的心理測驗，以充滿童真的雪人融入你的心，到底歲月在你的心上留下了甚麼痕迹？不如一起尋找答案！

【問題】

請憑直覺，從圖中4個雪人中選出你最喜歡的一個。

A.三角帽雪人

B.耳罩雪人

C.紳士帽雪人

D.圓帽雪人

【結果分析】

A.純潔程度90%

即使已是一名成年人，你仍然有着孩子心性，個性天真而單純，喜歡玩樂及熱鬧的場景。相信人性本善的你並不會去懷疑一個人，甚至認為世上沒有壞人，即使被人愚弄，你也會覺得是事出有因，並非故意為之。雖然善良是一件好事，但亦要小心不要被人惡意利用。

B.純潔程度40%

純潔度稍低於一半的你擁有一個「老靈魂」，雖想擁有一顆純潔的心，但成人世界的運作令你早早明白了人心難測的道理。你並不是完全失去了孩子的天真，但內心更強烈的一面令你要更成熟而小心地去處事和說話。你並不指望可以完全了解一個人的內心，所以即使被背叛也不會有太大的震驚。

C.純潔程度10%

始終保持着「紳士笑容」的你，有着厚厚的一面保護牆，個性十分謹慎，對所有的事都保持警惕，對於別人的善意會保有懷疑的態度。相信這樣的你在過往曾經有過受傷或被背叛的經歷，以至於你無法對別人抱有較大的信任。顯然，世界上不全是好人，但亦不全是壞人，只要有一個相信的人，就是通往幸福的捷徑。

D.純潔程度70%

堆得比別人高的你，習慣把自己的情緒放在首位，並不會刻意去掩飾。快樂時會情不自禁露出笑容，沮喪時就會擺出臭臉，不會顧及其他人，把情緒完完全全展現在臉上。雖然在親友眼中會接受你的直率，但在職場上並不是所有人都會包容你。學會控制自己的情緒，能令你在成人的理性及孩童的心性中取得平衡。