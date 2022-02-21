呻爆被Bob陷害變花弗男！方力申圈中女星獨愛陳瀅

藝人方力申感情生活向來備受關注，近日佢現身陳敏之嘅影片頻道，大談現時嘅感情狀況，其中提到兩位緋聞女友陳瀅及馮盈盈嘅優點，佢唔使諗即刻讚陳瀅英文好、皮膚好及爽朗有義氣，相反就笑指諗唔到馮盈盈有咩優點，場面搞笑。而講到佢與「金牌媒人」林盛斌（Bob）相當老友，佢就坦言對方太Hard Sell，故唔敢搵佢介紹女仔：「有次同埋個女Artist一齊食飯，Bob兜口兜面問我『方力申啱唔啱啊？筍盤嚟㗎，佢（該名女藝人）鍾意你喎！』我就喺佢對面咋，『你得就得㗎啦！』佢咁樣喎！所以我發覺原來外面啲人成日都傳我呢，係佢搞出嚟！」在旁嘅陳敏之都直呼尷尬。

佢續指Bob曾介紹過一位身材好好嘅女士畀佢認識，但佢認為自己高攀不起，而問到其要求係咪好高，佢就坦言：「我唔玩女人㗎嘛，所以我要求好高㗎！」又指無論對方幾靚，都要睇彼此嘅溝通及價值觀。及後，陳敏之指TVB有唔少單身筍盤如胡定欣及唐詩詠等，方力申就指與2人均認識了多年，仲公開與定欣多年前嘅合照，但就強調依家只係朋友，暫時不會考慮拍拖：「唔係單身就要諗，朋友呢個世界唔係男就女㗎啦，唔係個個人都有feel㗎嘛，要追㗎嘛。」但亦冇完全落閘：「緣分嘅嘢就唔定嘅，今日唔係唔代表聽日唔係嘅。」