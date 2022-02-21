時尚舒適穿搭　為WFH製造儀式感

疫情持續下，相信不少人已Work From Home一段日子，應該由初時的手忙腳亂變得游刃有餘。不過巴絲打們表示，別以為有得在家中工作就可以「蛇王」，在家工作沒有地域、時間限制。工作時間分分鐘仲長過返工，有啲人已經分不清做嘢時間定係放工時間！所以大家要從幫自己建立一個「儀式感」，調整自己的返工和放工兩種模式。最簡單就係從穿搭上改變，朝早起身換上休閒又時尚的服飾，既方便自己工作過程中Zoom Meeting見人，又可以讓自己在舒適狀態下工作。到了晚上做完一切工作事務，才換上家居服切換休息狀態，這個舉動提醒自己應該要有放鬆時間。接下來就為大家推薦WFH穿搭，感興趣就接著看下去啦！

基本款背心搭配西裝外套

歐美時尚強調Bleisure（商務休閒），這個詞結合了Business以及Leisure兩者的意思。在休閒舒適的背心外面套一件西裝，正是休閒卻又不失Formal的時尚穿搭。內搭的背心無論是你衣櫃中的圓領、V領或是平口設計都可以穿，再加上一件平時上班的西裝外套，就會令時尚感滿分！女裝品牌Love, Bonito今季推出的Staples系列主打簡約休閒風格，就很適合WFH的穿搭元素。每件都可以根據大家自己個人喜好隨意搭配。當中的Alia圓領背心，絕對是家中超級百搭的舒適打底單品。而Auria墊肩西裝外套設計成簡單的版型和淡雅的顏色，無論是在家工作還是出門工作都適合。

柔軟棉質襯衫、Tee加牛仔褲

其實有感於現在的情況，很多品牌都春夏推出新系列，加入方便大家WFH的服飾。American Eagle今季的男裝系列推出了全日穿着都會覺得舒適的襯衫和Tee。還有一些AirFlex+溫度技術牛仔褲，可以在炎熱時變得涼爽，在寒冷時保持溫暖。襯衫加牛仔褲就是上身正式下身休閒的全新風格，又或者將長袖襯衫與短袖Tee疊穿，營造一種有層次感的穿搭。