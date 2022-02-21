想食外賣有得揀2：精緻日菜

日本的壽司、刺身、便當、燒烤、鍋物等美食都有大量捧場客，外賣的選擇亦相當多。賣相精緻之餘，部分還以優惠或親民價錢吸客，讓大家在家也可以隨時品嘗到日式饗宴。

高級壽司卷物

父母有時會和小朋友在家齊齊整壽司或飯卷作親活動，用料多青瓜、雞蛋等簡單食材，就算自己心血來潮整壽司，材料都比較簡單。尖沙咀高級日本料理鮨 央泰推出的全新外賣菜單，當中包括1盒8件太巻き、1盒12件江戶前寿司和1位用的ちらし寿司，小盒子內的壽司卷物做法精細，擺放精緻，自用或和人分享都無問題。（1日前預訂）

酒店級饗宴

和洋料理

傳統的日本料理外，當地亦流行滲入西式煮意的和洋料理，尖沙咀和洋輕食店宏 Hiroshi出於晚上6時至8時推出晚市外賣自取7折的優惠，主食有豚肉生薑燒飯、日式蛋包飯、咖喱飯、鰻魚飯、明太子意粉、和風煙肉蒜香意粉、日式番茄汁意粉和海鮮意粉，每份套餐會附上日式沙律。另外，店內的卷蛋和蛋糕都有7折優惠，作飯後甜品最好不過。

4折廚師發辦

以前吃日本的廚師發辦，價錢動輒過千，近幾年很多新開的日本料理店，都以經濟實惠的價錢吸客，抗疫期間的折扣更抵。中環WAKO SAKE SUSHI‧TAP及天后的 WAKO SAKE LABO ‧ SUSHI，特地推出堂食及外賣的抗疫Omakese，客人現時可用約4折價錢品嘗，當中包括前菜、吸物、壽司5貫、刺身3點及手卷，店內亦有多款清酒可供外賣回家一起享用，讓客人在家中也可品嘗到高級菜戈式。（可即日選購）