想食外賣有得揀2：精緻日菜
2022年02月21日 14:00
東網電視更多新聞短片
日本的壽司、刺身、便當、燒烤、鍋物等美食都有大量捧場客，外賣的選擇亦相當多。賣相精緻之餘，部分還以優惠或親民價錢吸客，讓大家在家也可以隨時品嘗到日式饗宴。
高級壽司卷物
父母有時會和小朋友在家齊齊整壽司或飯卷作親活動，用料多青瓜、雞蛋等簡單食材，就算自己心血來潮整壽司，材料都比較簡單。尖沙咀高級日本料理鮨 央泰推出的全新外賣菜單，當中包括1盒8件太巻き、1盒12件江戶前寿司和1位用的ちらし寿司，小盒子內的壽司卷物做法精細，擺放精緻，自用或和人分享都無問題。（1日前預訂）
酒店級饗宴
尖沙咀The Mira Hong Kong內有不少星級人氣餐廳，獨獨無日菜及泰菜，未知是否要滿足一眾老饕的味蕾，最新推出的外賣饗宴居然是「東『型』壽喜燒」（需1日前預訂，https://bit.ly/sukiyakisake_tc ）及泰 × 日滋味咖喱鴛鴦煲（需1日前預訂，https://bit.ly/3GVlRRv ）。前者有2位、4位及6位用之選，湯底乃由米芝蓮推薦食府國金軒主廚鄧浩宏師傅秘製而成，與多款食材包括牛小排薄片或黑豚腩片、日本元貝及一系列鮮甜蔬菜直送到屋企，幾時想食高汁日式壽喜燒話咁易。後者有2位、4位、6位及8位用，一鍋有泰式荔枝紅咖喱鍋伴新鮮鮑魚，以及日式香蒜黃咖喱鍋伴鹿兒島豚肉叉燒及日式烏冬兩種亞洲口味；套餐更附送一瓶白酒，將滋味醉人昇華！
和洋料理
傳統的日本料理外，當地亦流行滲入西式煮意的和洋料理，尖沙咀和洋輕食店宏 Hiroshi出於晚上6時至8時推出晚市外賣自取7折的優惠，主食有豚肉生薑燒飯、日式蛋包飯、咖喱飯、鰻魚飯、明太子意粉、和風煙肉蒜香意粉、日式番茄汁意粉和海鮮意粉，每份套餐會附上日式沙律。另外，店內的卷蛋和蛋糕都有7折優惠，作飯後甜品最好不過。
4折廚師發辦
以前吃日本的廚師發辦，價錢動輒過千，近幾年很多新開的日本料理店，都以經濟實惠的價錢吸客，抗疫期間的折扣更抵。中環WAKO SAKE SUSHI‧TAP及天后的 WAKO SAKE LABO ‧ SUSHI，特地推出堂食及外賣的抗疫Omakese，客人現時可用約4折價錢品嘗，當中包括前菜、吸物、壽司5貫、刺身3點及手卷，店內亦有多款清酒可供外賣回家一起享用，讓客人在家中也可品嘗到高級菜戈式。（可即日選購）