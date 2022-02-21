商台染疫人數再增！鄭裕玲節目拍檔麻利自爆確診

近日娛圈爆疫，接連出現「商台群組」及AK「MV群組」等，繼早前商台節目《十八樓C座》3名播音員及DJ劉翁染疫，商台DJ麻利亦自爆確診Omnicron，亦即商台染疫人數增至5人！麻利在社交網交代病況，直指：「我居然都中咗Omnicron！瀨咗嘢！先聲明一路唔講係因為我真係瞓好多，冇嘢比休息更重要。」佢表示日前陸續出現發燒、發冷、喉嚨痛、冇胃口等徵狀，已深知不妙，直至今日（21日）快速測試結果顯示確診，並指認為確診應留在家中休息，故未有到社區檢測中心再檢驗。麻利現時主力與鄭裕玲、余迪偉合作主持節目《口水多過浪花》，每星期一至五均會播出，而佢昨日（20日）亦已開始停工，原定直播由其主持嘅《Mali Mali Home》改由當奴頂上。

而商台公關部亦發出通告：「本台主持麻利亞初步確診，最後上班日期為2月14日，工作期間均有佩戴口罩。為安全起見及專業醫生意見，本台已經即時安排清潔和消毒有關工作地點，相關節目的同事，由事發起七天進行自我家居隔離，每天盡量進行快速檢測，並且匯報檢測結果給公司，以麻利亞最後上班日期起計七天，即2月20日，只要《口水多過浪花》之團隊完成快速測試為陰性，已屬安全，2月21日便可如常上班。」