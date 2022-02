「蜘蛛仔」Tom Holland新作《秘境探險》全球勁收

「蜘蛛仔」Tom Holland繼《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)後另一新作《秘境探險》(Uncharted)於上周五(18日)北美開畫,結果開畫成績比預期收高勁收5,500萬美元(約4.29億港元)登上開畫票房冠軍位置!

《秘境探險》不單止在美國表現出色,早前於其他地區上映時,亦橫掃各大電影票房,奪得開畫票房冠軍,當中包括日本、韓國及台灣等地區,於部分地區的開畫票房更超越去年上映的Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and The Legend of The Ten Rings)及《永恆族》(Eternals),全球票房至今(截至2月20日)達至1.39億美元(US$139,000,000)!

另方面,《第94屆奧斯卡金像獎》將於下月底舉行,而早前奧斯卡大會公布將新增「最受Fans歡迎的電影」獎項,由影迷於網上留言選出心目中電影。雖然外界一直睇好此獎是為橫掃全球票房的漫威超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》而設,不過有媒體統計目前投票走勢以美國天后Camila Cabello主演的歌舞片《灰姑娘》(Cinderella)「爆冷」暫時領先!