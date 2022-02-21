「蜘蛛仔」Tom Holland新作《秘境探險》全球勁收

「蜘蛛仔」Tom Holland繼《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man:No Way Home）後另一新作《秘境探險》（Uncharted）於上周五（18日）北美開畫，結果開畫成績比預期收高勁收5,500萬美元（約4.29億港元）登上開畫票房冠軍位置！

《秘境探險》不單止在美國表現出色，早前於其他地區上映時，亦橫掃各大電影票房，奪得開畫票房冠軍，當中包括日本、韓國及台灣等地區，於部分地區的開畫票房更超越去年上映的Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-chi and The Legend of The Ten Rings）及《永恆族》（Eternals），全球票房至今（截至2月20日）達至1.39億美元（US$139,000,000）！

另方面，《第94屆奧斯卡金像獎》將於下月底舉行，而早前奧斯卡大會公布將新增「最受Fans歡迎的電影」獎項，由影迷於網上留言選出心目中電影。雖然外界一直睇好此獎是為橫掃全球票房的漫威超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》而設，不過有媒體統計目前投票走勢以美國天后Camila Cabello主演的歌舞片《灰姑娘》（Cinderella）「爆冷」暫時領先！