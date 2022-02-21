馮允謙生日獲粉絲送驚喜　飛奔到尖沙咀「拆禮物」

今年是「唱作王子」馮允謙（Jay）出道10周年紀念，加上明日（22日）是他的34歲生日，Fans特別為他炮製驚喜，在尖沙咀買下巴士站燈箱廣告，Jay感動到立即前往親自打卡認證，而宣布明天生日正日舉行「Twosday Birthday Live」直播慶祝。

燈箱海報於周末凌晨時份上架，Jay翌日下午工作完畢，飛奔到尖沙咀「拆禮物」，邊行邊期待地找尋自己的海報，戴住口罩都看到他雙眼笑瞇瞇，他對住自己的海報開心地說：「呢個我嚟架！My Birthday生日呀，多謝！」然後做出幾款心心手勢拍照。

離場後，他在社交網上載打卡照片，並寫道：「Thank you my lovely fans for this wonderful birhtday gift！你哋真係好細心，I’m so lucky！多謝你哋呢10年都喺我身邊支持我～I’m truly blessed to have fans like you guys! 」他表示好開心承諾創作更多作品報答Fans的支持和愛護，期待舉行演唱會與大家見面。