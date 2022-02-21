鄭俊弘一擊即中話自己勁抽　何雁詩為BB戒酒

藝人鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩為無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，大談將為人父母感受。Fred對於「一擊即中」笑說：「估唔到自己咁勁，我都嚇親自己！啲人話冇咁容易，我啲朋友同家姐都試咗好幾年先有。」二人更特別感謝林盛斌（Bob）介紹陪月員。

何雁詩則表示有妊娠反應：「頭三個月腰痛、周身痛，有時仲會無啦啦喊，自己好似拍MV咁望住個窗喊，情緒起伏大，但Fred好好，佢睇好多書，嘗試去了解我經歷啲乜，慢慢冷靜聽我講，所以好多謝佢！依家呢個階段比較舒服，淨係覺得自己好肥！」身旁的Fred即以「完全唔肥」來安慰她。二人直言為BB有所改變，何雁詩說：「我本身鍾意Social同飲番幾杯，但為咗BB我決定要戒飲酒，一個飲酒一個食煙完全唔可以，煙就一早戒咗，當我一知道有BB就已經戒飲酒。我仲想戒睇電視同玩手機，同Fred太鍾意留喺屋企睇電視，有時可以睇全日，好擔心小朋友出咗世冇電視冇電話就唔食飯，所以我哋要以身作則。」而Fred希望為兒子開設投資戶口：「幫佢儲定啲錢，讀書又好，做乜都好，等佢大個唔使咁徬徨，之前啲利是錢，放去最高風險！」