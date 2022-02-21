「狠心」離港8個月！謝天華自認不孝子

薛家燕、范振鋒和思敏邀請了久未在港露面的謝天華做嘉賓，並以視像直播訪問。早前在內地忙完綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》的天華，趕返香港與家人過年，離港8個月的他坦言掛住老婆仔女：「上去時間一定長，唔可以隨時搭飛機返香港，返嚟又要隔離，隔離28日我都試過，我覺得自己係不孝子，搵食無可避免。」

天華回港時吩咐太太不要告訴孩子，點知7歲的大仔天天，看到爸爸竟呆了兩秒，如在夢中。提到拍攝《哥哥》時，與小春、林曉峰、MC Jin同房，他說：「我由細到大未試過同其他人住宿舍，四條麻甩佬同房，仲要被人警告唔好講咁多廣東話，但轉頭又唔記得，我哋基本上冇早瞓過……宿舍係好多回憶，收工大家喺度Man’Stalk。」家燕搞笑問：「都係講女人嗎？」

在綜藝節目中，天華被指廚藝了得，他笑說：「講真，我哋一啲都唔叻，屋企煮飯食都ok，開門做生意煮嘢畀人食係兩碼子事，低估咗件事，一起身就要拍，又要決定邊個係店長？邊個負責買餸？真係攰到死……」講到新一年大計，天華話：「有幾個方向，電影、網劇，真人騷亦有，仲有演唱會，(你哋大灣仔都可以開騷？)諗緊要就5個人個期，可能第時大家喺唔同空間都可以開到演唱會……」