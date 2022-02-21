名導演楚原離世　享年87歲

著名導演兼演員楚原今午（21日）病逝，享年87歲。楚原離世一事於黃昏時分於導演會群組廣泛流傳，及後得到證實。而月前南紅於公開活動談及楚原，表示老公身體健康。對於楚原離世一事，胡楓表示沒有收到消息，更謂：「唔係啩！我只係聽聞佢身體都比較弱，都冇見佢幾年囉！」而文雪兒坦言每年11月1日都會跟楚原及一班昔日邵氏的同事食飯，不過近2年因為疫情關係，都一段時間沒有見面。而姜大偉亦表示近幾年已沒見對方。而曾跟楚原於電視劇《大頭綠衣鬥殭屍》中合作過的錢小豪對楚原離世一事表示愕然，他說：「之前一直冇聽過佢話有病，我哋每年邵氏嘅同事都會同佢慶祝生日，其他唔想講太多。」

楚原原名張寶堅，生於1934年10月8日，父親為粵語片演員張活游，妻子為南紅。當年他與導演李翰祥、胡金銓及張徹被喻為「四大帥」，是香港武俠電影的開山鼻祖，一生共執導逾120套電影。1956年楚原在父親影響下，投身粵語電影編劇工作，筆名泰雨，別號「張寶仔」。兩年後他協助秦劍拍攝《紫薇園秋天》，同年自任導演開拍《湖畔草》，成功躋身導演之列，其代表作包括其成名作《可憐天下父母心》，以及《大丈夫日記》和《七十二家房客》、《玉女添丁》。事業一帆風順的他，1971年加入邵氏電影公司，因有幾部電影作品票房欠佳，他指自己當時被嘲是公司內最難堪的導演，更有傳被方逸華棄用。

粵語片衰落後，楚原將一系列古龍武俠小說包括《流星蝴蝶劍》及《三少爺的劍》等改編搬上大銀幕，成功捧紅了當時仍是新人的爾冬陞。楚原隨後亦有演出電視劇，處境劇《卡拉屋企》為他代表作之一，2000年他開始淡出影視界，而1998年他獲金像獎頒發「專業精神獎」，2018又獲發「終身成就獎」，這也是他最後一次公開露面。早年楚原於電台受訪，談到「楚原」這個藝名，他表示是自己從字典中選兩個字湊合而成，而演員馮淬帆則是其入室弟子。