明知Anton有女友！林欣彤被爆「申請」做小三實錄

歌手林欣彤（Mag）被爆做「小三」暗撻已有圈外女友Christy的樂隊ONE PROMISE成員Anton，事件曝光後，Anton火速承認與Mag拍拖，並強調Mag並非第三者，但Christy卻在社交網怒斥：「劈腿是慣性，說謊更是隨性#偽人！」Anton凌晨再在社交網出招冧Fans，以英文寫下長篇大論的文，大概指自己情緒有問題，是喊住寫這篇文，這段日子也自我反思人生的意義，但就絕口不提感情事，雖有圈中朋友留言支持，但也有網民嘲諷：「收皮啦，大話棈。」

同時東網繼續收到圈中人爆料，指當日林欣彤是借搵Anton幫她訓練狗仔而搭上，Anton開始上Mag的屋企，而Mag經常將訓練狗仔片send畀Anton，據聞其中一條片Mag不單露底，連股罅都見到，去年6月，Mag主動邀請Anton去睇歌手Serrini個騷，跟住約他去睇樂隊Supper Moment（SM），本來Anton已經約好朋友，但Mag又話想join，Anton就幫她問SM經理人拎飛，但有關方面回覆指Mag是藝人，會安排她坐番藝人的座位較好，但Mag就同Anton講：「唔要同其他陌生人坐，淨係想同你呢個陌生人一齊坐。」

爆料人插爆Mag明知Anton有女友仲要黐埋去，經常半夜三更傳訊息畀男方，又同男方話自己情緒病瞓唔到覺。網上更有兩人去年7月結伴到採耳店拍攝的片段漏出，Anton依在Mag的床頭相伴，聽聞Mag本打算將片段放上其專屬頻道，但後來又話唔出片啦，聲稱費事刺激Anton女友，但不久她再搵Anton為新歌拍MV做男主角，不是更加挑釁嗎？

據知Christy在Anton事業幫助好多，早年特登辭掉本身工作，全力瞓身幫Anton打理其打鼓的Project，又一齊製作訓練狗狗的頻道，去年7月Anton突然在社交網上載一張兩人放狗的照片，似公開放閃，其實當時Christy已「被」分手，刻意隱瞞跟Mag秘撻一事，之後再靜悄悄刪除照片。