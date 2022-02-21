返鄉下探親　激戰有情人

唔少日本人會趁住假期從城市回鄉探親，而AV界當然唔會放過呢個咁好嘅題材啦，更稱為「歸省系列」，講述主角喺回鄉期間嘅艷遇，同鄉里瘋狂激戰，讓大家回味一下鄉土之情！

引狼入室

喺Madonna出品嘅《回到家鄉三天相愛的記錄》中，大雄返到家鄉嘅時候，經過舊情人叶愛嘅屋企，巧遇正在打掃庭園嘅愛妹，兩人寒暄一番，愛妹表示自己已嫁作人婦，仲話3日之後會搬走。為咗敍舊，叶愛嘅老公好客氣咁請大雄返屋企食飯，卻萬萬估唔到大雄會送頂綠帽畀佢做手信！大雄趁老公入房瞓覺之後，就乘機向愛妹上下其手又索吻，之後更加放肆地同愛妹連番激戰，唔單止打真軍仲要中出收場，今次老公真係引狼入室喇！

奸計得逞

喺FALENO推品嘅《立即完事的極上BODY》入面，橋本有菜由東京返鄉下探親，陸續拜訪多年不見嘅親友，有一日佢去搵兒時好友涼介敍舊，對方見到長得亭亭玉立兼扮到鬼火咁靚嘅有菜，即時嗒晒糖，可惜有菜已經有男朋友，搞到涼介羨慕又妒忌，於是就心生奸計！佢邀請有菜返屋企，特別炮製咗杯催情綠茶畀菜妹，好快菜妹就覺得全身火燙，而涼介就乘機進攻，結果成功得米！之後涼介重施故計，估唔到有菜已被佢嘅雄風打動，連男友都唔要，實行嘅同涼介日夜激戰！

連環引爆

癡女Heavan推出嘅《一直被榨乾精華到朝早》，講述正太放假返鄉下去父母屋企住幾日，由於太耐冇返過嚟，所以佢就四圍遊覽舊地，仲巧遇以前嘅鄰居蓮實Kurea。阿妹見到正太相當高興，仲招呼佢返屋企飲杯茶食個包，期間Kurea身體同正太愈貼愈近，仲表示自己空虛寂寞，然後同正太嘴對嘴Kiss，仲以玉手撫摸正太，兩人嘅慾火一發不可收拾，喺屋企上演連場激戰，Kurea主動又搶韁，簡直係騎到唔想停，令正太完全冇還擊之力，結果一日之內被Kurea連環引爆，第二日返到屋企腳都軟埋。

簡評

講到回鄉探親，本仙都好耐冇返過鄉下喇，但係就睇過唔少相關題材嘅AV作品，當中多數都係講主角重遇舊情人，繼而譜出激情。今次介紹嘅3部作品，本仙最鍾意叶愛主演嘅《回到家鄉三天相愛的記錄》，原因係愛妹對K奶真係又大又靚，床上反應仲相當肉緊，而且故事除咗有描寫故鄉情，亦包含NTR情節，令故事更立體更有戲味！