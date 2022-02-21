Aspen Rae　戰鬥力爆錶

美國脫星嘅床上戰鬥力超強，只係佢哋強到乜嘢地步呢？大家不妨從Aspen Rae身上體驗一下，皆因佢有最強戰鬥力嘅稱號，尤其係騎乘功夫腰力驚人，幾強悍嘅猛男都要嗌投降！

身材健美

能夠擁有最強戰鬥力嘅稱號，除咗要有超乎常人嘅性慾需求外，更重要係擁有令男士為之臣服嘅超強Body，而喺美國加州出生嘅Aspen Rae，絕對符合呢個標準。至於佢呢副超強Body係點樣煉成呢？喺高中時佢已開始做健身運動同跑步，更係田徑校隊隊員，而大學時期佢加入健身隊，跟隨健身教練進行舉重訓練，因而練成六舊腹肌健美身材。

不過，當時為咗應付昂貴嘅學費及健身訓練費用，佢就開始成人網絡直播工作搵快錢，憑住結實得嚟又玲瓏浮凸嘅身材，好快就獲得相當高嘅人氣，而最令Aspen Rae感到高興，係能夠獲得家人嘅支持。隨住喺成人直播界爆紅，獲得唔少四仔片廠嘅演出邀請，其中Twistys以超高片酬作利誘，於是佢就下定決心演出處女作《Beauty In Love》，從此展開脫星生涯。

騎功強勁

出道作一如所料獲得極佳嘅成績，廠方決定同佢簽下一系列演出合約，作品包括《Feeling Naughty Being Naughty》、《Gettin Wet》、《Hot Massage Therapy》等均成為經典之作，事關每次佢都係會搞到對手招架唔住，尤其係施展強而有力嘅騎乘功夫時，更係令到對方頂唔順投降。之後，佢亦同其他著名四仔片廠合作，包括Girlfriends Films、Reality Kings等，令人氣直線飆升。

雖然佢戰鬥力強，但喺各個四仔頒獎禮上卻未有獲得提名，唔通業界覺得佢未夠實力？Aspen Rae坦言一啲都唔介意，反而認為要趁年輕專心搵銀，努力拍多啲四仔。近年佢更開設成人主播培訓公司，更考獲健身教練牌及直升機駕駛執照，佢表示喺引退之後，就會轉行做健身教練繼續搵銀，閒時可以揸直升機周圍飛喎。

Profile

出生地：美國加州

身高：160cm

三圍：32C-23-32

做成人直播出身嘅Aspen Rae，口才了得，所以佢經常喺社交網開Live同粉絲吹水互動一番，氹得粉絲非常開心，甚至即席拎起道具表演口技，認真精彩。