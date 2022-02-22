【是日通勝】

農曆正月廿二

壬寅年 壬寅月 丙午日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：交易、動土、沐浴

忌：取魚、建屋、狩獵

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、29、30、42

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：有點失魂，處理重要文書時，必須檢查清楚。

金牛座：需要為別人的事執手尾，導致心情由好變壞。

雙子座：攜眷前往未去過的有趣地方，可令感情升溫！

巨蟹座：支出愈來愈多，不努力賺錢，小心坐吃山空。

獅子座：單身者適宜多曝光，很可能遇上合眼緣對象。

處女座：抽空跟長輩閒話家常，思維上可望獲得啟發。

天秤座：職場上放膽表現自己的特長，將獲公司器重。

天蠍座：缺乏交流容易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

人馬座：瑣事纏身，但行事切忌急躁，免得自亂陣腳。

山羊座：受到別人干擾，謀事出現阻滯，內心很氣憤。

水瓶座：花錢買開心不能經常做，否則荷包會大出血！

雙魚座：心情欠佳，想找可傾訴的對象，卻事與願違。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）鼠 惹是非

鼠：是日沖煞，有必要糾正寬己嚴人的作風。

牛：頭腦精明，能獨立思考，世事給你看透。

虎：桃花運稍遜，小心求愛不遂而斷送友情。

兔：工作運上升，獲客戶支持，易開單簽約。

龍：失敗乃成功之母，勿因小挫折懷疑自己。

蛇：話頭醒尾，舉一反三，有利學習與考試。

馬：應收起八卦心態，多管閒事將有手尾跟。

羊：謀事不宜太高調張揚，提防小人放暗箭。

猴：財運欠佳，做生意者最蝕底，難有斬獲。

雞：認清自身不足，努力改善，事業有轉機。

狗：忍一時風平浪靜，勿隨便向伴侶發脾氣。

豬：社交運平平，有可能在職場上惹事生非。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年豬、鼠、牛運程

豬：

犯太歲的一個生肖，但相對傷害性比較微弱，加上有多粒吉星拱照，所以也算不錯。得到「八座」的幫助，在事業上有望更上一層樓。在財運上得到「福星」的照耀，容易會有小橫財及抽奬運，今年不妨買多些六合彩，容易有意外收穫。但今年在說話溝通方面，要小心留意，容易講者無心聽者有意，說話引起誤會，招惹爭拗。

鼠：

今年雖然沒有犯太歲，但運程不見得特別優勝，沒有吉星眷顧，所以做起事情上來，也容易會勞心勞力，甚至勞多獲少。受到凶星「災煞」干擾，容易惹上無妄之災，所以閒事莫理，遠離危險地，加上受到「陽刃」干擾，容易被利器所傷，小心。

牛：

「紅鸞」星動，今年特別容易有開心喜慶的事情發生，未有拖拍者，今年很大機會遇上心儀對象，蜜運中的人，可以考慮拉埋天窗。已經成家立室或計劃生育者，今年容易會造人成功。受到「病符」、「歲煞」凶星的影響，今年會有較多小毛病出現，尤其喜歡行山者要特別小心，不要走偏僻陡峭的路線。