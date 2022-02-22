無綫斷捨離！高海寧新劇被Out　黃智雯北上執二攤

無綫花旦高海寧將於今年底約滿無綫，但續約尚未明朗化，結果被一刀切，即使身在內地也被剝奪拍內地劇的黃金機會！無綫反而委派在港趕劇的黃智雯頂上，雖然執到好籤，但劇集近日已於內地開機，智雯惟有臨危受命匆忙北上。

出爐視帝譚俊彥（Shaun）、內地女星秦嵐與近日憑台灣話題劇《華燈初上》爆紅的楊謹華齊齊孭飛演內地劇《隱娘》，日前於內地低調開機，該劇由香港著名監製戚其義擔任導演。故事講述安史之亂後，唐朝局勢變幻莫測，隱娘巾幗不讓鬚眉，於各方勢力割據之下，挺身而出從中斡旋，以自己血淚為大唐出戰。台灣名導侯孝賢2015年曾找來舒淇演聶隱娘一角出戰康城影展，結果為侯導帶來「最佳導演」殊榮。

長白山取景

該劇大隊本月初已率先到長白山取景，雖然當地一片白濛濛雪景甚為壯觀，惟於攝氏零下15度低溫拍打戲，絕對是體能上挑戰。劇組將花絮照上載官網，見工作人員於飄雪下開工，穿上厚疊疊禦寒衣物保暖。而日前劇組已完成長白山戲份，移師冰湖繼續拍攝。

雖然官網尚未揭曉演員名單，但網上已流傳Shaun、秦嵐、楊謹華、鄭業成及胡連馨有份演出，無綫花旦黃智雯亦有出現名單上，令網民大感驚奇。據知，製作單位於選角曾作出多次修改，女主角「隱娘」由最初的楊冪改為朱茵，但結果由秦嵐演出。另一女角原定憑內地劇《三十而已》於內地走紅的高海寧（高Ling）上陣，奈何將於年底滿約無綫的她，續約仍在拉鋸當中，由於她已放聲氣拒續簽，加上跟隨王祖藍北上搵真銀，於肥水不流別人田情況下，無綫「放棄」高Ling，即使明知她身在內地也不放人，寧願安排正在拍新劇《隱門》的智雯頂上。

高Ling：我咩都唔知

由於《隱門》拍攝得如火如荼，智雯臨時被安排離港，預計最快6月才返港，但無綫仍堅持己見，故劇組盡力配合，連日來先趕拍她的戲份，好讓她順利離港，如期下月中到內地劇組報到。據知，她離港前已完成大部分外景戲份，並已在內地隔離，餘下戲份待回港再補拍。東網就此事聯絡高Ling，她表示：「我咩都唔知道，不過相信一切都會係最好嘅安排。」而智雯對於「執二攤」及臨時北上，她避談說：「係公司安排嘅。」