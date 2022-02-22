《二十五》熱播　宇宙少女成員苞娜演運動員演技獲讚

韓國tvN新劇《二十五，二十一》以發生在1998年的青春愛情故事為主題，獲不少年輕觀眾捧場，劇集播出後收視持續上升，由首集的6.37%升至第3集的8.182%，而除了男主角南柱赫與女主角金泰璃的感情線受關注之外，第二女主角苞娜亦十分搶戲，飾演劍擊國家代表的她演技獲得不少讚賞，但原來她是偶像出身！

苞娜於2016年2月以女團宇宙少女出道，在隊中擔任領舞及副唱，她翌年首度挑戰演戲，客串劇集《芝加哥打字機》，同年在《最佳的一擊》擔任女配角，並在《內衣少女時代》中首度擔正，她於2018年參演《你的管家》，憑該劇在《韓國第一品牌大賞》獲得「女子演技偶像獎」，前年她演出50集長劇《Oh！三光公寓！》，先後在《KBS演技大賞》及《2021年度品牌大賞》勇奪「女子新人獎」及「年度演技女偶像」。

最近她在《二十五，二十一》中飾演太梁高中劍擊部兼國家代表「高宥琳」，與金泰璃飾演的「羅熙度」是競爭對手，不少觀眾對苞娜的面孔感到陌生，但因為她的發揮十分穩定，所以以為她是新人演員，她亦成功擺脫了外界認為偶像演技差的偏見。