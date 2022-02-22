為港人打氣　馬浚偉3千份快速測試劑送街坊

向來有善心的藝人馬浚偉於現時第五波嚴峻的疫情下開直播唱歌為港人打氣外，知道近日大家正搶購快速測試劑時，更出錢出力，購買了3000份快速測試劑，送給有需要的市民，相當有心。而他於社交平台發文表示，於深水埗出生和成長的他，一直都以身為「深水埗仔」而自豪。如今疫情嚴峻，而深水埗區也有很多低收入家庭，石硤尾更有不少個案出現！故於齊心減低人流在社區流動的前提下，他真的很想為自己成長的地區做些事情！他留言：「剛剛已訂購了3,000份Covid-19快速測試劑，正在聯絡有關地區組織，看可否代為安排派發，真的有勞他們，更要感激他們為地區的付出！願我們人人有心出心，有力出力，齊心抗疫，戰勝疫情！相信，明天會更好！感恩！」

馬浚偉接受東網訪問時謂：「已經有組織攞咗嗰3000份測試劑，之後就會待我派畀深水埗、石硤尾一啲低收入家庭同獨居長者，希望為自己成長地區出一份力。」問到他的個人工作是否繼續時，他謂：「我自己公司嘅員工現時都係在家工作，至於香港電台嘅節目我都係喺自己錄音室或者屋企度錄，至於劇集拍攝，都要等疫情好轉先，唔想因為有人感染到而有事，我自己都隔日做檢測，都好放心。」他又指自己亦籌備其他電台環節，找來圈中好友佘詩曼、楊茜堯、周慧敏、陳法拉、鍾嘉欣等錄一點鼓勵說話給香港市民及醫護人員等，繼續努力為大家打氣。