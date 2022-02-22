凍到騰騰震？識食全身暖笠笠

近日的寒冷程度，實在以為大玩「穿越」，錯覺在北國生活，真係凍到入心入肺！雖然大家都已嚴陣以待，以厚厚的衣物加持，但如果本身體寒的話，衣物的保暖程度都會大打折扣，想由內散發熱力，除了多喝熱水、熱食之外，亦可選擇保暖食材，令身體產生熱能，內外夾擊齊保暖。

【尋常香料 添味添暖】

在日常飲食中，可以加入一些辛香料來達致促進身體新陳代謝、使身體變暖；當中如辣椒、辣椒粉中的辣椒素（Capsaicin）、肉桂中的肉桂醛（Cinnamaldehyde）、胡椒中的胡椒鹼（Piperine）、薑辣素（Gingerol）等都可以有助身體產熱。這些辛香料還可以混合到不同的食物和飲品中，如肉桂粉可以加入熱朱古力、咖啡、牛奶中；而薑就可以製作薑茶、薑汁撞奶等，輕輕鬆鬆就達到保暖效果。

生薑黑糖黑豆茶

材料：薑3片、黑豆40克、幼粒狀黑糖1茶匙、熱水400毫升

做法：

1.先把黑豆炒熱，備用。

2.把薑去皮，洗淨，切片。

3.把所有材料放入保溫壺並注入熱水。

4.攪拌至黑糖融化後，焗30分鐘即可飲用。

【溫熱肉食 美味養生】

寒冷的天氣中，可進食一些溫熱性質的食物防寒，如紅棗、桂圓、羊肉、牛肉等，前兩者可泡水或加入菜餚中，而後兩者更是含有豐富的鐵質及維他命B雜，可維持新陳代謝，助身體產生熱能。當中羊肉更具「益氣補虛，溫中暖下」的功效，寒冷時食用可促進血液循環，增強禦寒的能力。

【碳水化合物 兼顧瘦身】

碳水化合物作為人體主要的營養素之一，同樣能幫助身體產生熱能，以及令身體有更長的時間釋放熱能，維持體溫，而且具飽腹感，因此甚受瘦身人士歡迎，至於富含複合碳水化合物的食物包括番薯、栗子、粟米、糙米飯等，選擇多多。