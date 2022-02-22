張繼聰七度低溫晨操跑步　網民提議下次約埋姜濤

日前深水埗疫區驚見無戴口罩嘅阿伯喺雨中漫步馬路，享受雨中的浪漫，其實想征服寒風嘅，又豈止阿伯一位呢？謝安琪位型男老公張繼聰，有心有力一樣要挑戰咁凍嘅天氣。

嗰日佢趁唔使開工，喺清晨4點幾5點，就撇底佢個靚老婆，離開暖笠笠嘅被窩，一條友去屋企附近晨操。着咗件有帽衞衣嘅佢，喺條片度話：「我check過，差唔多7度，打算跑15K，有小小驚，對腳好似雪條咁。」當佢踏出屋企嘅大門身處室外時，個天又陰又落雨，佢就話：「好鬼凍呀，但係對跑步喺好啲嘅，我都聽人講啫，我都唔知，因為冇試過。」佢跑完咗2公里嘅感覺係：「個身開始暖嘞，不過冇衫冚住鼻哥，都係好凍。」但為鼓勵吓自己就算自己讚自己話：「有型呀。」

跑完15公里，佢就掉頭繼續跑，跑呀跑，啲雨係咁兜口兜面都撲埋嚟，個感覺真係好凍，不過無阻佢嘅決定，當佢完成咗路程後又話：「跑完啦，面不改容，點解面不改容呢，因為凍到僵咗。」最後佢叮囑大家保持身體健康，仲爆金句話：「驗嘢(新冠檢測)最緊要Negative，但個心最緊要保持Positive。」唔少網民佩服佢咁凍都堅持做運動，亦有網民提議佢下次約埋姜濤去跑，因為姜B最鍾意跑步，可以喺戲外順便訓練吓佢。