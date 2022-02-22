想食外賣有得揀3：高質中菜

老少咸宜的中菜，永遠是家中餐桌不可少的美食，肉嫩多汁的叉燒、各式各樣的小炒，就連火鍋都可以外賣到家慢慢嘆，而且有不同的折扣優惠，每日轉款都無問題。

外賣自取85折

中菜有不同的地方菜系，由前菜、主菜或湯羹等都有好多選擇。由現時起，全線美中菜除指定分店外，旗下的中菜都有外賣自取全日85折優惠。無論是前菜小食、燒味、海鮮、肉類、蔬菜、湯羹及主食都一應俱全，除有不同的菜系選擇，部分分店還有特選的優惠，如指定北京樓的外賣自取烤北京填鴨，下午5時前自取有6折、5時後有7折，客人可以看準時機買外賣，格到最抵。（可即日訂購）

招牌豬油撈飯

每間餐廳都有自己的鎮店招牌菜，沙田凱悅酒店高級中菜廳沙田18在禁止晚市堂食期間，首次推出2人或4人份的玫瑰露叉燒豬油撈飯外賣套餐，叉燒用蜂蜜、玫瑰露和豉油等醃製，吃時配用薑、葱及红葱等煉製過的豬油和秘製豉油，和米飯吃滋味無比。套餐還包括主菜、蔬菜及湯品各1款，如魚香茄子、海鮮酸辣羹、芙蓉帶子煎蛋餅或乾葱鮮竹撈芥菜等美食，外賣自取享85折。（可即日訂購）

選擇多兼享85折優惠

喜歡食車仔麵、地道小菜等廣東及地道美食的就不要錯過位於中環街市的一喜，主打廣東菜及地道美食，餐廳最近加入上海及四川菜系，由新任行政總廚創作出全新菜單，為午餐、下午茶或單點美食帶來川滬好滋味，包括紅油抄手、川味水煮牛肉、上海粗炒及酒釀桂花丸子等。餐廳還推出全新外賣自取組合菜單Takeaway Combo（有1人、2人及3人分量），每天挑選不同的小食、主菜及甜品，主菜有蘿蔔燜牛腩、烤菠蘿咕嚕肉、宮保雞丁等多種選擇；即日起外賣自取可享85折優惠，外賣自取組合更由HK$98起。

惹味火鍋

來到2月，氣溫偶然還是會突然下降，躲在家打邊爐最好不過。尖沙咀店的重慶麻辣火鍋劉一手推出外賣自取4人、6人及8人套餐，可選擇麻辣紅油、皮蛋芫荽、山珍雜菌、養顏豆腐豬骨和鮮番茄濃湯的其中2款做鴛鴦火鍋湯底，每款套餐都有不同的配料，如4人餐有美國牛小排、牛頸脊、三角肥牛和鮮魷魚等，6人餐會有鮑魚、白鱔和日本A4三角腩等，至於8人餐有龍蝦、鮑魚和日本A4肉眼和麻辣牛肉等，客人亦可指定價錢追加阿拉斯加蟹、澳洲龍蝦和象拔蚌，自取外賣套餐全單有6折優惠。（可即日訂購）