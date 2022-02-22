成雙成對！秦沛大仔姜文杰「全2時刻」宣布升呢做人夫

今日係2022年2月22日星期2，兼農曆正月22，唔少人都視為成雙成對嘅好日子，而藝人秦沛兒子、男星姜文杰就喺今日嘅下午2時22分宣布婚訊，與女友李泳淇（Rain）拉埋天窗，爬遲遲未正式舉行婚禮嘅細妹姜麗文頭做人夫！姜文杰於社交網大晒多張婚照，並發表愛的宣言：「我們...結婚了。相戀時，你22歲，我32歲.. 命運安排我哋拍攝相識，所以當晚嘅珍貴時光永遠記錄喺一條片入面。」

佢自言唔係細心嘅男友，多謝Rain多年來嘅陪伴照顧，將來會努力學習成為一個好丈夫：「我相信，一段美好嘅婚姻，最幸福莫過於日日都同自己Best Friend一齊面對人生各種喜怒哀樂。我好幸福，因為我嘅Best Friend就係你。多謝你屋企人對我嘅包容同埋接納。我會好好對待老婆，好好照顧、守護，同埋珍惜同老婆一齊嘅每一段時光，我也愛你哋每一位。多謝你哋。多謝 爸爸、媽媽、妹妹、Peanut、Jelly、仲有我家族每一位成員嘅愛。請放心，呢個女人將永遠愛護同埋照顧我。從今以後，我會擔起一家之主嘅責任，每日努力為姜太太帶來簡單而美滿嘅幸福快樂人生。多謝老婆照顧我無微不至。你煮嘅飯係世上最好味嘅，煲嘅湯亦係最溫暖嘅。老婆，多謝你，我愛你。 」

其實早於2008年，Rain與姜文杰已第一次見面，當時只有18歲嘅Rain因參加節目十人巷，被安排到姜文杰主持嘅音樂節目學習做主持人工作，其後4年冇見面，直至2013年拍攝網紅短片重遇結緣。模特兒出身嘅Rain，拍攝過多個平面廣告，曾與馬國明、森美、倪晨曦等藝人合作，更係2013年香港珠寶小姐冠軍。