東冲有料到：泰國旅遊局你好嘢！

上星期泰國旅遊局在曼谷一大型公園舉行旅遊展，我亦親身到場採訪，場面熱鬧。（胡慧冲提供）

疫情下全世界都在叫苦連天，相信現時除了泰國外，沒有哪個國家仍會推廣自己的旅遊業。

之前疫情最嚴峻時，泰國採取了封關政策，但現時幾乎已重新對外開放。雖然香港人從泰回港後需要接受14+7的隔離，但很多國家已經免除了入境隔離，因此泰國亦推出了入境通行證Thailand Pass，而當地旅遊局也順理成章向外國人作宣傳，不過與此同時也不忘跟本地人推廣——話說泰國有77個省府，分為中部、南部、北部、東北部等多個地區，地域甚廣，可旅遊的地方多的是，所以只需花點工夫，便可促使曼谷人穿州過省去旅行。

上星期泰國旅遊局便於曼谷一個大型公園內舉辦了一年一度的旅遊展，其實因疫情關係這個旅遊展已經停辦了兩屆，今年重辦依然可觀，除了有台上表演，亦有攤位售賣美食、地道手信及紀念品，結果仍然吸引了很多曼谷人參觀及查詢。

面對疫情，其實很多人已抗疫疲勞，雖然曼谷每天的確診數字依然上升，但大家似乎已習以為常。加上大部分泰國人已打了第三、甚至第四針疫苗，所以有人亦不把疫情當作一回事。

話說回來，今次旅遊展的內容確實豐富，足以令泰國人不到外地、留守當地觀光。即使面對疫情，泰國政府旅遊局依然沒有鬆懈，積極地推廣當地旅遊，這方面絕對是Amazing！環顧世界各地，相信只有泰國的旅遊局才會如此Amazing吧。

胡慧冲