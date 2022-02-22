Porsche新升級Macan抵港登場

糅合保時捷(Porsche) 經典跑車性能特質及SUV車型多用途實用性的Macan，最近全新改良版抵港登場，無論性能、底盤、外觀及內裝均全面升級。

抵港的新版Macan一門三傑，包括標準版Macan、Macan S及高性能Macan GTS，均配備進化版的新型強勁高轉速引擎及經重新調校的PASM主動式懸掛調整系統，性能和操控進一步提升。

標準版 Macan 配備全新開發的2.0L直四渦輪增壓引擎，而Macan S 則配備性能更強大的 2.9L V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力分增提升至265ps和380ps。至於車系中的運動化旗艦型號 Macan GTS，同以2.9L V6雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力達440ps，性能更為強勁，並標準配備專為車型研發而成的跑車化氣壓懸掛系統，及提供GTS 運動套件選配。

內裝也經改造提升，起用新介面及操作模式，讓駕駛者更直接便利操控各功能。車身配色新增，包括Papaya Metallic、Gentian Blue Metallic 及 Python Green 3款新色。