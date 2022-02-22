本日日本：精彩體驗！春日另類賞櫻

踏入春季，腦海即時出現在日本櫻花樹下野餐的畫面，其實除了欣賞盛放櫻花，當地亦有不少以櫻花為主題的新搞作，例如當紅創意藝術團隊teamLab，其設在福岡市的常設展館「teamLab Forest 福岡」於3月1日起多個互動光影作品將會呈現櫻花盛開的春日景色，並可跟櫻花等拼湊出來的動物影像玩樂一番，讓人感受意想不到的創意！此外多間酒店亦特別推出賞櫻美食，無論視覺及味覺都大滿足！

粉紅影像 有趣互動

提起teamLab，大家會想起繽紛多變、運用電腦程式即時演算描繪而成的互動影像作品，其畫面既不重覆並會持續產生變化，並會因應訪客的移動或觸碰而作出反應，十分過癮。而teamLab Forest福岡內的作品於3月起會換上春裝，其中「運動森林」區域內本身有各種以花朵砌成、會行會走的動物圖案，因應春天的到來會更換主打櫻花的春日花朵，展示出既悅目又有趣的粉紅空間，你更可以用手撫摸圖案，將櫻花從動物身上「擦甩」，好睇又好玩。另外，讓你跟光影沙粒及蝴蝶產生聚集或彈開互動的「暄騰地形之粒狀地層」及「群蝶，短暫的生命」兩個藝術裝置，亦都改以春天的顏色為主題，到處都是生氣勃勃，充滿活力的影像。入場費每位¥2,200（約HK$150）。

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視覺味覺 全面享受

位於東京港區的東京灣洲際酒店將於2月25日開設全新意大利餐廳TAVOLA TAVOLA by ZILLION，打頭陣的餐單就是以櫻花為主題的午餐及晚餐。餐廳的特色是設有大圓枱，並在枱中央放置與主題相關的裝飾，今次就放置了充滿藝術感的櫻花裝飾，讓你一邊用餐同時賞花。午餐有四道菜，主菜是選用意大利牛仔肉及火腿為材料的意式肉卷（Saltimbocca），另有加入櫻花味的粉紅色意大利粉配魷魚及菜花；晚餐有六道菜，共兩款主菜，包括烤西班牙鯖魚配櫻花蝦忌廉及意式肉卷，另外更有士多啤梨意大利飯，甜品則提供士多啤梨紅莓冰蛋糕及各式櫻花小甜點，整個餐桌都是滿滿粉紅色，供應期為2月25日至4月17日，午餐每位¥6,500起（約HK$442）、晚餐每位¥8,000起（約HK$544）。

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嘆下午茶 遠眺美景

位於橫濱港未來地區的橫濱Bay Hotel東急，其2樓的Lounge「Somerhouse」將於3月1日至4月15日期間推出櫻花下午茶。由櫻木町站延伸至該酒店的櫻花街（さくら通り），街道一如其名，每逢春季兩旁都開滿了櫻花，由街頭到街尾都是一片粉紅色調，是當地的賞櫻勝地。而Somerhouse 則提供了最佳的賞櫻角度，你可邊品嘗下午茶，邊透過窗戶眺望茂密的櫻花樹。以三層架端上的櫻花下午茶，最上層是各式法式小蛋糕，包括添加櫻花花瓣的綠茶櫻花慕斯、櫻花豆沙餡燒團子、士多啤梨櫻花茶果凍等，中間一層是水果及原創英式鬆餅，下層則有煙薰三文魚手鞠壽司、櫻花蝦和椰菜批、松阪豬迷你漢堡等小吃，亦可另加¥800（約HK$54）點選紅楚蟹三文魚配蟹味噌法式焗菜，輕食種類豐富。每位收費¥4,400起（約HK$299），享用時間為兩小時。