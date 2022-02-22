Q：本人習慣了磨蹭床面以達到性高潮和射精，已經有6、7年的時間了。請問我要怎麼改善情況，恢復為用手也可以射精的程度？

K先生

A：有部分 男性主要是基於單身、家居環境不便、個人喜好等因素，而選擇了以下身磨蹭床舖作為性滿足的方法。男性由青少年期開始、經年下來頻密採用這種自慰方法，久而久之習慣成自然，很容易招致趴床磨蹭的後遺症。由於在磨蹭過程中，男性靠着蠕動下身去得到性快感，在亢奮時不期然會出力地壓迫陰莖，若加上床褥比較硬，便會對陰莖帶來特大壓力。

趴床磨蹭所帶來的後遺症，就是直接使到性感官變得麻木和弱化。過度地擠壓陰莖，每次皆靠強力擠壓陰莖去達致高潮，日積月累導致性認知上產生了不良慣性，變相訓練了陰莖必須透過非常強力的擠壓才能達致亢奮。通常，於男性正式開展親密伴侶關係，便會明顯地察覺到此後遺症，無法在性行為中獲得快感和射精。

閣下發現自己的後遺症嚴重至連動手也難以成事，說明錯誤的自慰方法已徹底地改變了腦袋和性慾反應之間的條件反射，導致射精障礙。雖說性官能弱化不屬性生理的永久損害，但卻需要漫長的時間去重新調節性認知和性反應，而愈拖延便會愈難改善。

暫時禁慾能改善問題，當然對於血氣方剛的男性而言，它是一件無奈的苦差，需要自身的高度節制。禁慾可沖淡腦袋已儲存的錯誤性刺激訊息，有助恢復性感覺。首階段，堅持三至四星期暫停自慰，這是為著養精蓄銳和增強性器官的敏感度。首階段過後，閣下可嘗試動手刺激性器官，手部游移力度必須要輕，若此時性反應強烈，即反映禁慾見成效，接着可相隔一星期再嘗試，看看進度。但若果首階段禁慾後未見起色，便要實行三至四星期的次階段禁慾。通常經過一至兩階段的禁慾過程，多數男性已能成功重啟性刺激反應。為了維護長遠性福，必須要付出忍耐力，切忌任由不良症候拖延。

李偉儀