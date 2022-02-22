星名美津紀　藝術之H奶

星名美津紀上圍對H奶又圓又大又堅挺，故有「藝術之H奶」之稱。（互聯網）

有云室雅何需大，但係相信大部分人寧願要不雅嘅巨宅多過雅緻嘅劏房，不過針無兩頭利，大同靚其實可以共存，好似日本寫真界美人兒星名美津紀咁，就有「藝術之H奶」之稱，真係又大又靚呀！

近乎完美

日本寫真界有位「最強Body」嘅女優，名叫做染谷有香，又高挑又靚女而且仲好大波，但係個人認為星名美津紀嘅身材比佢更強，可謂接近完美。

今年25歲嘅美津紀，可能大家都估唔到佢原來已經出道拍寫真10年咁耐，好多人都睇住佢大，亦睇住阿妹個樣咁多年都保持得甜美且稚氣未消，真係人見人愛！身材亦甚為高挑，身高5呎5吋，而且肌膚鮮嫩雪白過染谷有香，雖然有香上圍對G奶分量十足，但係美津紀更比佢大一個Cup，對H奶仲充滿彈性，而且堅挺飽滿，外形實在美觀之極，令人睇到目不轉睛，難怪被譽為「藝術之H奶」喇！

黃金新秀

美津紀係一位中日混血兒，自小喺日本生活，喺中學3年級時被星探發掘拍寫真，到長大成人之後，寫真事業開始愈來愈順利，更被稱為「黃金新秀」。由於形象清純又健康，所以除咗拍寫真之外，亦成功入屋，多次邀請參加電視節目演出，近期經常為水上飛艇比賽嘅資訊節目做嘉賓。

提到比賽，上年美津紀仲成為拳擊比賽舉牌女郎團體「R-1SE FORCE」其中一員，觀眾又多咗一個渠道可以欣賞到佢嘅演出喇。講番寫真事業，有鑑於今年係美津紀出道10周年，阿妹表示除咗會繼續努力演出，亦希望能夠趁此良機加深與粉絲之間嘅交流，所以未來想開多啲大型粉絲見面會，在此祝美津紀嘅見面會一切順利啦！

星名美津紀又拍寫又做舉牌女郎，如果想知道阿妹最近忙於邊一個工作範圍嘅話，就要多啲Click入佢嘅社交網，同時亦可以欣賞到阿妹嘅性感寫真，千祈咪錯過！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：36H-24-34