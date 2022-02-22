Jeremy@MIRROR妖到爆　搵廖子妤做黑暗化身

人氣男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）首雙個人跳唱單曲《半》，MV找來獲今屆金像獎女配角雙提名的廖子妤（Fish）擔任女主角，一同以黑暗風散發妖艷魅力。MV中講述Jeremy是墮落天使，被世界中不同的黑暗面侵佔，產生了由Fish飾演的黑暗化身，不停殺人，在殺死3個人之後，發現第4個目標人物是真愛，雙雙墮入愛河，為了要停止殺人這個瘋狂行為，於是請Jeremy這個本體封印殺人武器。為了這個充斥着黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中不乏妖艷與型格，他也嘗試了很多第一次，如搽指甲油及畫白色眼線，再配合不同的造型，在MV中化身天使與惡魔。

這些造型不禁讓人聯想到他參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態，不過他說：「嗰陣時造型比較王子，今次更加妖。其實由《造星》到依家，堅持行呢一條路唔係咁容易，但睇番原來行呢條路係啱嘅，要多謝《造星》。」對Fish擔任MV女主角，他興奮道：「我一開始知佢做女主角已經覺得好勁，到拍MV嗰日上晝金像獎提名出爐，佢收到好消息，就覺得成件事好Amazing！」不過今次Jeremy與Fish在MV中的交流不多，只有兩個Shot，他期待二人日後有更多不同形式的合作，因為他覺得對方演技十分厲害。