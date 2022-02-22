疫情持續，唔知幾時有得再去旅行？有調查發現，9成受訪者平均每日幻想去旅行接近3次，全身都想去旅行嘅感覺，唔通要喺四仔上搵寄託？今日就介紹3部旅行主題嘅作品，等大家止吓痕啦！

剝光豬探險

難得可以去旅行，陽光與海灘當然唔少得，如果加埋天體活動呢種同大自然全接觸嘅體驗又點睇呢？由Vixen推出嘅《Natural Beauties》，正為大家呈現呢種既奔放又減壓嘅大自然體驗，由Lulu Chu、Nancy Ace、Stefany Kyler等多位美艷脫星演出，以天體沙灘旅行團為故事背景，講一班男女齊齊坐遊艇去到目的地後，就剝光豬喺島上探險，經過一連串叢林體驗後，幾對陌生男女互生情愫，跟住有人喺沙灘上曳曳，有人則走入叢林體驗啪啪啪嘅刺激感覺，亦有男女打番場水戰，全片色情元素豐富，大自然感覺更係超正。

墨西哥艷遇

如果可以去旅行嘅話，墨西哥係咪你最想去嘅地方？由Rosebud製作嘅《Mexican Girls Love DP》，以墨西哥為背景，演出嘅脫星Jasmine Byrne、Nikki Nievez、Sammy Cruz等更係各有賣點。故事講班男士去墨西哥旅行，因迷路而搭上唔同嘅女郎，喺對方嘅熱情招呼下，加上異地艷遇嘅刺激，班男士便各自發展出唔同嘅情慾故事。過程香艷無比，而佢哋最大嘅收穫係呢班女郎勁開放，唔單止玩3P激戰，仲玩埋前後活塞運動，呢個咁難得嘅體驗，令人回味無窮。

慾望大爆發

唔知大家有冇發現，身邊嘅女士喺外國總係着得特別開放嘅呢？原來呢種表現喺外國女士身上亦常見，因此JoyBear Pictures便炮製出呢套香艷無比嘅《Holiday Heat》。由Lola Marie、Loveday、Tindra Frost等脫星演出，故事講佢哋生活感到枯燥，呢日終於迎嚟去旅行嘅日子，穿州過省後，佢哋第一件事並唔係玩過痛快，而喺剝光豬喺田野間曬太陽，本嚟正常不過嘅天體日光浴，卻因為幾個陌生男士嘅闖入，望住對方嘅生理反應，居然令眾女嘅慾望大爆發，一場激烈嘅野戰就咁展開，令人相當痛快。

碟評

冇得去旅行嘅日子，惟有喺四仔中尋找心理及生理嘅滿足。喺3套作品中，講到最有旅行味嘅，必定係《Natural Beauties》，事關片廠遠赴小島拍攝，足見製作認真，而且叢林、海灘、潛水等元素齊備，加上野外激戰嘅香艷場面，真係夠晒精彩。至於《Mexican Girls Love DP》去到墨西哥取景，令人有新鮮感，而性格奔放嘅墨西哥女郎更係令人興奮。想體驗大自然接觸嘅話，睇野外拍攝嘅《Holiday Heat》就最啱，係一部相當唔錯嘅作品。