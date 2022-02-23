【是日通勝】

農曆正月廿三

壬寅年 壬寅月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、安床

忌：開市、理髮、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、27、31、49

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：拓展人脈網絡的好時機，多用咖啡色助開運。

金牛座：心情好壞在於一念之差，別被身邊人所影響。

雙子座：情緒平穩，放慢生活節奏，煩惱可一掃而空。

巨蟹座：心浮氣躁，說話語氣帶火藥味，極易得罪人。

獅子座：手頭緊勿亂碌卡，先使未來錢易孭上一身債。

處女座：魅力逼人，易獲異性關注，單身者勿失良機！

天秤座：善用空閒時間出外走走，可讓你收獲好心情。

天蠍座：是時候給身心靈放個假，金色是你的幸運色。

人馬座：耐性不足，有很多瑣事要處理，易失去冷靜。

山羊座：遇上麻煩要沉着應對，穿藍色上衣可獲好運。

水瓶座：吃喝玩樂要適可而止，提防錢包身體出問題。

雙魚座：懶得出門跟人打交道，宜早點回家好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）牛 阻滯多

鼠：事業運欠佳，見客傾生意要提高警覺性。

牛：是日沖煞，謀事遇阻滯，內心極度不爽。

虎：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

兔：貴人運強，多請教長輩，做事得心應手。

龍：中午過後運氣好轉，事業發展漸入佳境。

蛇：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

馬：精力充沛，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

羊：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

猴：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

雞：心平氣和，可以靜心處理一些棘手問題。

狗：生活遇到小挫折，勿氣餒，宜沉着應對。

豬：桃花大旺，有伴侶者可重溫久違的甜蜜。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享了其中四大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。

大門向正西：七赤破軍星臨門

今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。今年大門位置不宜動土，亦不可擺放流動性高的物品，宜放藍色地氈化解。

大門向西北：六白武曲星臨門

今年整體家宅運不俗，雖不至於有強大財星入屋，但仍有吉星拱照，尤其有利文職以外的工作；如要催旺，可放黃色或金色地氈，有助升職及提升名譽。

大門向正北：一白桃花星臨門

今年特別有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身的家庭成員可望發展戀情，但夫妻或情侶則要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製的雞形擺設。另要注意，因今年正北同為三煞臨門，此方位最好不宜裝修動土，以免有損健康運。

大門向東北：八白當旺財星臨門

今年家中各人的工作運都頗佳，財運亦有明顯提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，陶瓷擺設亦可加旺八白吉星。另外，因今年太歲飛臨東北，切記避免裝修、動土，尤其忌鑿地，否則家宅的健康運會大受衝擊。