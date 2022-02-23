傳蔣家旻夜訪惹小三疑雲　敖嘉年：我已經離婚

現年45歲的藝人敖嘉年由奸演到忠，兩年前首當「男一」的他與劇中女主角蔣家旻疑似撻着，女方更上門共度一宵。被指背妻搞婚外情的他，受訪時竟自爆已離婚3年多，至於與蔣家旻是否有發展機會？他說：「隨緣啦！」

敖嘉年入行20多年，自1994年參加無綫歌唱比賽入行後，曾任電影助理美指及DJ，至1996年簽約為無綫合約藝人。近年他以拍劇為主，並多演奸角，2009年憑電視劇《巾幗梟雄》大少爺「蔣必文」一角人氣急升，當年勇奪台慶「飛躍進步男藝員」獎項之餘，更同時殺入「最佳男配角」五強。翌年，他再在《MY AOD我的最愛頒獎典禮2010》憑《巾幗梟雄之義海豪情》中「排骨仔」一角勇奪「男配角」獎項。

時至今日，其戲路逐漸擴闊，前年更在劇集《欺詐劇團》首嘗「男一」滋味，劇中與女主角蔣家旻分飾導演及編劇，雙方戲內戲外都不時「互窒」，充滿「情」趣。家旻曾公開表示拍劇時發現嘉年相當幽默，收工後仍在手機群組承接幽默感，2人自此成為好友，私交甚篤。

與前妻關係友好

日前，有讀者報料指嘉年疑背妻撻着蔣家旻，女方更曾在他家中過夜，關係非一般！但眾所周知，嘉年已是人夫，與太太拍拖16年，至2016年才結婚，一直低調處理感情事。對於被指搞「婚外情」，嘉年受訪時突然自爆原來早於3年多前已離婚，雙方和平分手，他說：「其實3年幾前我已經冇同太太一齊，大家分開咗，身邊好多圈內朋友同家人都知道。依家無端端有啲咁奇怪嘅傳聞，我同佢傾過，不如將離婚一事公開，之前大家都覺得冇需要公開，亦唔知喺咩渠道公開，平時做訪問，傳媒問太太啲嘢我都唔會多講。」他透露現時與前妻關係依然友好：「我哋一齊太耐，依家唔係一齊都好似家人一樣，生日都會一齊過。」

對於有指蔣家旻經常出入他家，更在他家中過夜，嘉年表示：「真係好奇怪，唔會啦！我點會同佢拍拖！平時好多朋友都有上嚟我屋企，家旻嚟過，但都係一班人。」問到現時單身，可有機會與對方發展？他說：「坦白講，呢個女仔我好欣賞佢，不過佢個人好火爆、好鬼惡，我都好怕佢，但好多嘢係講緣分，隨緣啦！」

其實家旻的生活比嘉年更加多姿多采，日前就被拍得與友人High Tea，相談甚歡，傾偈時手舞足蹈。就算是工作後的時間她亦不放過，直接開車去中環會合友人，之後到銀行提款後才捨得回家。反觀嘉年則較為深居簡出，除了約女友人外出短敍外，通常都會做「宅男」，平日多以電單車出入。有日傍晚，他就被拍得在西貢寓所的露台打理盆栽，之後又講電話，而其愛貓相當八卦，不時探頭打探。