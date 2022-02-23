曹永廉收入少7成！出走半年北上撲水

藝人曹永廉形容近兩年「坐食山崩」，留港幾乎零外快，他坦言已決定「拋妻棄子」，北上另謀發展。倘未動身已獲邀擔任品牌代言人，樂觀的他深信天無絕人之路。

本港疫情持續，再加上年前的社會運動影響，令本港不少藝人近4年來收入大受影響。其中曹永廉曾於台慶頒獎禮奪「最佳男配角」，一度成為代言搶手貨，但日前他受訪時亦無奈自揭：「坦白講，呢兩年除咗拍劇之外，根本冇做過其他嘢。（同高峰期比較，冇咗幾多收入？）我諗差唔多少咗7成左右。（點養家？）都係靠以往嘅積蓄，暫時都仲頂到。」

為了不會坐食山崩，加上要為兩名年幼子女的未來打算，阿廉狠下心決定「離家出走」，隻身北上發展，初步計劃先「落戶」廣州，亦已找當地友人幫手搵屋，預計此行至少逗留數月至半年。原定計劃3月起行的他，奈何碰上第5波疫情來勢洶洶，令其有份參演的新劇《破毒強人》拍攝進度受阻，他說：「本來話3月尾可以煞科，依家睇嚟要延後，不過目前唔係你想走就走，廣東省嘅隔離酒店同車票都爆晒，訂唔到，我當然希望盡早搞掂，可以有新嘅發展。」

樂觀面對：搵到啖飯已好好

據悉，阿廉與老友洪天明及唐文龍等在內地一直有投資生意：「我喺內地有兩間公司，其中一間係同運動員謝杏芳拍住上，一齊做兒童用品同飲品生意嘅，不過呢兩年我都冇乜參與，係時候交番個人上去幫手，起碼要見吓客、搵吓商機先得。」原來阿廉人未到內地，已有品牌力邀他為旗下飲品機擔任代言人，他卻謙稱：「搵到啖飯食已經好好喇，咪博吓囉！雖然依家除咗拍劇冇其他工作，但我都知自己唔算太差，有啲藝人真係坐喺度咋，樂觀啲睇我算幸運喇！」