新冠病毒快速測試檢測劑

【測試套裝】獲歐盟及中國醫療糸統認可，檢測Omicorn 及Delta病毒，性價比極高測試套裝供港，限量HK$35/盒（原價HK$125）(客戶提供)

【特約報道】本港疫情嚴重，對新冠病毒快速測試劑需求最近大增，但坊間來源，質量及價錢不一，市民應該如何選擇？

Acestar公司一向以服務市民為原則，過往在擴疫支援無論在一次性口罩、日本科技消毒液資源等，亦盡出綿力，以成本價位置服務大眾。有見於市面上普遍的快速測試劑價錢浮動，Acestar Concept Limited宣布引進北京設廠的「丹大生物科技」測試套裝供港，此產品是極少數在中國出口醫療系統認可產品，具有歐盟認證，亦為歐美各國測試劑暢銷產品之一，目前迅速增長的需求， Acestar Concept (www.acestarconcept.com) Tel: 24129333， 公司以平衡市場及以性價比高的銷售價推出，期望協助市民或企業的必需。

據Acestar Concept， www.acestarconcept.com (Tel: 2412 9333、62029 135、6265 9298) 提供的資料顯示，此測試套裝已獲歐盟CE認證，廠方亦已取得國外標準認證及在註冊的醫療物資生產企業清單內，同時亦有多個第三方測試報告證明可測出新型變種病毒 Omicorn 及Delta。

DAT測試套裝已經在歐美等市場暢銷，今次由Acestar Concept Ltd引入本港，務求供給全港市民性價比最高的測試套裝。同時，這優質的產品亦會在各大連銷店如Sogo等進行限量推廣及銷售。

另外，現正在Sogo、Sasa 等商戶有售的Acestar日本科技無酒精消毒液，亦會同時限量500支250ml作一次性推廣。凡購買測試劑兩支，便可以優惠價HK$40 (原價HK$128) 加購一支薰衣草日本科技消毒液，以協助市民大眾急需，數量有限，先到先得！

即兩盒DAT歐盟認可測試劑，加Acestar日本科技消毒液套裝低至HK$110 (原價HK$378，即29折)。

Acestar Concept公司歡迎集團、商會、社團及企業採購及查詢！大家切記保持身心健康，抗疫必定成功！