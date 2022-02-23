一招延長暖包壽命　另有3大意外用途

凍了幾日，本來已收於「櫳底」的保暖神器紛紛出鞘，其中暖包可說是方便之選，握在手中便能拯救冰冷雙手。不過，即棄式暖包的使用時長有限，但只要用上一件物品，就可以把暖包的暖意「暫停」，而使用完畢的暖包還另有3大秘密用途，用完咪掉呀！

【「暫停」暖包小妙招】

想阻止暖包的消耗，只需一個密實袋！一般即棄式暖包的主要成分為鐵粉，其他成分還包括活性碳、蛭石、鹽等，其發熱的原理是鐵粉接觸空氣後氧化，從而發熱，而其他的成分則具輔助作用，所以打開包裝後，若想暫停其發熱功能，只要把暖包放在密封的密實袋內，把空氣擠出、密封，即可防止其繼續氧化。

【小秘技物盡其用】

用過的暖包（要確保其不會再發熱，否則會有火災及爆開的風險）雖不會再次發熱，但其裏面的成分則有多種用處，如可防潮及除臭的活性碳、防潮的鐵粉及蛭石，另外蛭石是一種矽酸鹽，有保水及透氣的效果，可為土壤提供營養，而鐵粉則可為泥土提供鐵質，幫助植物生長。因此變凍的暖包既可直接放入衣櫃降低濕度，亦可塞入鞋中除臭，若想放置於鞋櫃，可先剪開倒在小盤上。

值得一提的是，如果想用作植物肥料，用量不宜過多，而且因為當中含有鹽分，有機會影響植物生長，建議先以咖啡濾紙過濾，才再作使用。