BTS宣布4月再赴美開騷　HYBE事務所去年銷售額破65億

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）紅遍全球，令本來只是中小企的HYBE事務所升呢成為已收購多間公司的大企業，雖然近年因為新冠疫情而少了到海外開騷吸金的機會，但HYBE去年的銷售額仍達1兆韓圜（約65.47億港元）。

HYBE昨日（22日）透露去年的總銷售額為1兆2,577億韓圜（約82.3億港元），比前年上升58%，營業利益為1,903億韓圜（約12.4億港元），比前年增加30.8%，純利為1,410億韓圜（約9,23億港元），比前年增加62%，今次是HYBE創社以來首次錄得1兆韓圜（約65.47億港元）以上的銷售額，亦是首次有韓國歌謠事務所銷售額高於1兆韓圜（約65.47億港元）。

據悉單是賣碟的收入已達3,785億韓圜（約24.77億港元），比前年增加18%，其中BTS去年推出的人氣專輯《Butter》共賣出740萬張，同門男團Seventeen、TOMORROW X TOGETHER與ENHYPEN的銷量則分別為370萬張、180萬張及220萬張，而HYBE去年收購美國娛樂公司Ithaca Holdings，所以美國樂壇天后Ariana Grande與加拿大天王Justin Bieber的銷量亦同樣計算在內，2人去年分別賣出240萬及235萬張專輯。而BTS去年底重啟海外活動，在美國洛杉磯舉行4場演唱會，HYBE指去年的演出收入達497億韓圜（約3.25億港元），是前年的10倍。

另外，BTS繼早前宣布3月在首爾舉行3場演唱會後，今日（23日）再宣布將於4月8、9、15及16日在美國拉斯維加斯開騷，4場演出均會同時在當地的劇場轉播，而4月16日的演出更會同場進行網上直播，讓未能入場的粉絲都可以欣賞表演。