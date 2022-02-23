天氣凍都要靚！「暖肌保養」養出健康肌

凍了幾日，今天氣溫終於由單位數上升至雙位數。雖然有回暖迹象，但身體虛寒的女士們也不能掉以輕心，着夠保暖衣物之餘，也要好好保護脆弱的臉部肌膚，以免撲面而來的冷空氣，抽乾肌膚水分，令臉部出現乾燥及敏感不適。以下介紹的「暖肌保養」技巧，在日本女士圈子大為流行，能有效預防低溫帶來的種種影響，如血液循環變差、身體不暖等，令肌膚無懼寒流，Keep住健康有活力。

皮膚都會冬眠

要知道氣溫每降1度，皮膚的油脂分減也會減少10%。當溫度降低時，肌膚表會出現僵化的「冬眠現象」，令保養成分無法被暢順吸收。所以流行「暖肌保養」的日本女生入冬後，不但會多添厚衣（尤其着重下半身保暖）和每天多做肌肉訓練、瑜伽伸展、甩手運動、爬樓梯等簡單暖身運動，也會依足以下方法保養肌膚。

1.多吃暖身食材

日本女生會按當地流行的「溫活」（通過許多外在的措施與自身的努力保養，提高基礎體溫與促進新陳代謝，從內到外讓身體暖和起來，改善身體、皮膚狀況），多吃令身體發熱的食材，例如含有唐辛子（Capsaicin）的辣椒或辣椒粉、熱薑茶、肉桂、燴番薯等，就能加快新陳代謝，令表血管擴張，令身體暖和。另外，以溫野菜（清蒸蔬菜）取代生菜沙律也能提高體溫，令肌膚暢順吸收護膚品養分。

2.暖肌沐浴養膚

沐浴方法正確，也有助養膚！尤其在寒流襲港的日子，在接近人體溫度的攝氏38~39度水中浸泡約20分鐘，可快速提高體溫及促進身體代謝循環。如果家裏沒有浴缸，難以泡澡，不妨透過泡腳也能達到相同效果，平日雙足經常冰冷的女生絕對要試試。建議泡浸時，加入漢方或植物精油成分浴鹽，就更具暖膚和美肌功效。

3.溫感保養+強化肌底

日本女生也會嚴加挑選冬日保養品，除了着重補濕功效外，也會使用能肌膚帶來溫熱感的保養品與按摩油，例如有生薑提煉成分的各類護膚品，就能產生肌膚溫熱感。另外，冷鋒來襲時，肌膚不但會出現缺水及表層僵化現象，肌底也會因為營養不足而失去自我修復能力，而加速細紋、色斑及鬆弛等老化間題浮現。所以日本女生都會在這時候，多加利用精華去強化肌底，甚至激活肌膚的修護力，絲打們不妨一試。